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打臉過去的自己？哈利曾說「享受美國生活」梅根憂英國沒隱私

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打臉過去的自己？哈利曾說「享受美國生活」梅根憂英國沒隱私

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哈利王子與梅根2020年在英國倫敦。(路透)
哈利王子與梅根2020年在英國倫敦。(路透)

英國哈利王子與妻子梅根近來傳出從美國搬回英國，兩個小孩也將在倫敦上學，但此番行為也被質疑，打臉過去的自己。梅根過去曾公開表示，她擔心孩子在英國就學期間，遭狗仔圍堵，甚至直言「我對此有意見」。哈利也說過，他「非常享受」在美國生活及撫養孩子，計畫無限期留在當地。

Page Six報導，梅根2022年曾表示，如果孩子在英國上學，她擔心自己接送孩子時，會遭到狗仔包圍。她說：「這並不代表我對隱私過度執著，而是代表我是個堅強、稱職的父母，正在保護我的孩子。」

當時45歲的梅根已搬到加州，她帶著專訪作者戴維斯（Allison P. Davis）去接兒子放學。戴維斯形容，梅根能直接走到學校門口接孩子，現場沒有媒體，只有幾名看到她後「再三回頭」的其他母親。

這番說法也讓外界注意到，哈利夫婦若真的考慮讓孩子在英國接受教育，梅根過去對隱私的疑慮是否會成為兩人重新適應英國生活的重要考量。

除此之外，哈利2024年出席紐約時報DealBook峰會時，談到與梅根在加州蒙特西托生活，表示這種生活「就像是我母親希望給我的人生」，並稱自己非常感激能在美國陪伴孩子成長，因為這些事情「在英國無疑無法做到」。

哈利同年接受「早安美國」訪問時，也透露曾考慮取得美國公民身分。

如今，哈利與梅根傳出將帶著一雙兒女返回英國。

精華 FAQ

  • 梅根曾表示，若孩子在英國就學，她擔心接送時會遭狗仔圍堵，認為這會影響孩子與家人的安全與隱私，因此公開說自己對此有意見。

  • 哈利在2024年受訪時稱自己非常享受在美國生活與撫養孩子，並表示能在加州陪伴孩子成長是他在英國無法做到的，也曾透露考慮取得美國公民身分。

  • 因為哈利與梅根過去都曾強調留在美國、重視隱私與育兒空間，如今卻傳出可能搬回英國並讓孩子在倫敦上學，讓外界認為他們的說法與新動向前後矛盾。

梅根 哈利王子

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