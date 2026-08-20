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「首次公開詳盡談論姊姊」黛妃逝30年 親弟書寫王妃人生

編譯中心／綜合19日電
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黛安娜王妃雕像2021年揭幕，哈利王子（右）當時與舅舅查爾斯斯賓塞（左）交談。（...
黛安娜王妃雕像2021年揭幕，哈利王子（右）當時與舅舅查爾斯斯賓塞（左）交談。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：斯賓塞將出版新書，首度詳談黛安娜人生與逝世前後。
  • 重點二：他稱要以弟弟視角澄清謠言，為姊姊發聲還原真相。
  • 重點三：書籍適逢黛妃逝世30周年，並提及哈利夫婦返英傳聞。

已故英國黛安娜王妃唯一的弟弟、英國第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月出版新書「Swan Song: Diana, My Sister」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。出版社表示，適逢黛安娜逝世30周年，這將是斯賓塞首次「公開且詳盡」談論姊姊。

英國衛報報導，斯賓塞表示，隨著黛安娜逝世30周年即將到來，他再次收到大量採訪要求，因此決定「一勞永逸地寫下自己的想法和記憶」，而不是再次閱讀他人對姊姊的看法。他指出，相關說法中有許多「建立在多年來已被視為事實的謊言之上」。

斯賓塞說：「這本書的目的是從弟弟的角度，說出有關黛安娜的真相，就像我在她葬禮上致詞時試圖做到的那樣。」他表示，希望像當年的悼詞一樣，為黛安娜發聲，並以公開、正面的方式述說她的人生。

黛安娜於1997年8月31日在巴黎因車禍身亡，斯賓塞同年9月在西敏寺為姊姊發表悼詞。如今距離她逝世即將滿30周年，新書也將重新聚焦這位英國王室歷史上的重要人物。

企鵝出版集團旗下Michael Joseph出版社出版總監丹尼爾·班亞德（Daniel Bunyard）表示，書中包含「許多將引起高度關注的揭露」，同時也是「對身為黛安娜王妃、深受愛戴的女性，一份適切的致敬」。

斯賓塞表示，希望新書能受到「許多仍珍惜黛安娜生前記憶的人」關注。他也希望那些年紀太小、無法親眼見證黛安娜風華年代的人，在讀完本書後，能真正理解她是怎樣的人。

他形容黛安娜是「獨一無二、充滿活力的人」，「充滿愛、魅力與自我懷疑」，卻仍「努力活出精采人生」，即使年紀輕輕便離開人世，「卻讓世界變得更美好」。

斯賓塞2020年曾透露，當年父母離婚，他與年僅5歲的黛安娜經歷衝擊，母親離開時曾答應會回來探望黛安娜，「黛安娜曾經站在門口等她，但她從未回來」。

另據英國廣播公司、每日電訊報報導，哈利王子與妻子梅根計畫於本月底從美國搬回英國，入住倫敦郊外一處私人住宅，非王室住所。哈利夫婦的7歲兒子亞契王子（Prince Archie）及5歲愛女莉莉貝公主（Princess Lilibet），已註冊一所英國學校就讀，將於9月開始上課。

英王查理16日得知這項搬遷消息，目前並無讓哈利夫婦重新擔任王室公職的計畫。

精華 FAQ

  • 新書將以弟弟斯賓塞的視角，回顧黛安娜的成長、人生與她逝世前後的一周，強調他親身記憶中的姊姊，而非外界長年流傳的說法。

  • 他表示因黛安娜逝世30周年將至，自己再次收到大量採訪邀請，因此想一次寫下自己的想法與記憶，避免反覆聽見建立在謊言上的說法。

  • 報導同時提到哈利王子與梅根計畫本月底搬回英國，子女已在英國學校註冊，但英王查理得知後，暫無讓兩人恢復王室公職的計畫。

黛妃 黛安娜王妃

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