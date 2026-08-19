哈利梅根傳為查理三世返鄉 威廉仍與弟弟冷戰、孩子見面無望

英國哈利王子7月9日造訪英格蘭中部伯明罕兒童醫院。(路透)

英國哈利王子 與妻子梅根 6年前拋下王室職務遠走美國，現正計畫8月底帶著兒女搬回英國。消息人士向紐約郵報《Page Six》透露，兩人此舉是為了更靠近查理三世 國王，並確保孩子能與其他家人建立關係。

77歲的查理三世罹患癌症，2025年12月宣布將轉入預防性治療階段。哈利同年5月談到與父親破裂的關係時，曾向BBC坦言：「我不知道我父親還有多少時間。」

哈利一家7月與查理三世重聚後僅數周，8月稍早就決定離開加州。消息人士明確表示，他們計畫在英國長住一段時間，但不會永久定居。一名王室內部人士表示：「我知道查理是他們回去的一大原因。」

此外，夫妻倆想要更親近的不只是查理三世。消息人士指出，7歲的亞契與5歲的莉莉貝將在英國上學，哈利與梅根希望兩人能與堂表兄弟姊妹及其他家人建立關係。另一名知情人士表示：「他們在英國有很多朋友和家人，至今仍保持非常親近的關係。」

不過，消息人士指出，王儲威廉王子與哈利關係仍然冰冷，威廉也拒絕與弟弟交談。亞契與莉莉貝幾乎不可能與堂表兄弟姊妹，也就是威廉與凱特王妃的孩子喬治、夏綠蒂和路易見面。

消息人士還表示，哈利與梅根不會出售位於加州蒙特西托、價值1450萬美元的住宅。另外，哈利長期與英國內政部抗爭，希望獲得提供給在職資深王室成員的維安。7月攜妻兒前往英格蘭時，一家人尚未獲得升級的維安措施，因此妻兒無法全程陪同。目前尚不清楚英國政府將為哈利一家安排哪些安全措施。