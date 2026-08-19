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加州豪宅價值1480萬 哈利王子全家搬回英國 不恢復王室義務

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加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

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哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）
哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根據報將於本月底搬回英國，這對夫妻倆移居美國已6年。據了解，兩人將帶著7歲兒子亞契（Archie）與5歲女兒莉莉貝（Lilibet）在英國居住一段時間，兩個小孩據報已入讀英國學校。不過消息人士強調，這並不代表哈利與梅根將重返王室。

英國每日郵報報導，哈利與梅根將入住非王室住所，新居地址因隱私考量尚未公開。夫妻倆仍將保留位於美國加州蒙特西托、價值約1100萬英鎊（約1480萬美元）的豪宅，葡萄牙也仍持有一處住所，因此目前尚不清楚這次返英是否永久搬遷。

消息人士透露，英王查理三世直到近日才得知兒子計畫於本月底返英。消息人士表示，哈利與梅根目前的王室身分與角色不會有任何改變，兩人不會恢復履行王室職務。

哈利與梅根2018年結婚，2020年宣布退出王室職務。已故女王伊麗莎白二世當時確認，兩人不會繼續承擔與公共服務生活相關的職責，並明確表示不會採取「半進半退」的王室角色安排。哈利其後也被褫奪榮譽軍職。

哈利與父親查理近期關係似乎有所緩和。哈利、梅根與2名子女上月曾在格洛斯特郡海格羅夫莊園與查理及王后卡蜜拉私人會面，這也是查理相隔多年再次見到亞契與莉莉貝。

哈利也希望查理明年能與他共同揭幕「哈利慈善基金會」主辦的「傷健軍人運動會」（Invictus Games），外界視為兩人關係進一步修復的可能契機。

精華 FAQ

  • 不會。消息人士強調，兩人的王室身分與角色都沒有改變，仍不會恢復履行王室職務；2020年退出王室後的安排也未被推翻。

  • 目前不會。報導指出，他們仍保留加州蒙特西托價值約1100萬英鎊的豪宅，也持有葡萄牙住所，因此這次返英是否屬永久搬遷仍不明朗。

  • 兩人關係似乎有所緩和，因哈利、梅根與子女上月曾與查理及卡蜜拉私下會面。外界並關注查理明年是否出席哈利的傷健軍人運動會揭幕活動。

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