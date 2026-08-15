汶萊王媳不敬蘇丹 頭銜一夕全拔 被控行為不得體

汶萊蘇丹哈山納．包奇亞之子阿都馬力王子（左）與拉比阿圖阿達維雅（右）2015年4月12日在斯里巴加灣市努洛伊曼王宮舉行婚宴。路透

AI重點 文章重點整理： 重點一： 汶萊蘇丹一名媳婦遭撤銷所有王室頭銜。

汶萊蘇丹一名媳婦遭撤銷所有王室頭銜。 重點二： 官方稱她對蘇丹不敬且行為不得體失身分。

官方稱她對蘇丹不敬且行為不得體失身分。 重點三：處分由蘇丹下令，子女王室頭銜不受影響。

紐約郵報13日報導，汶萊(Brunei)蘇丹其中一名媳婦據稱因對蘇丹不敬，且行為被認定「不得體」、有失王室身分，被褫奪所有王室頭銜。

汶萊國家廣播機構RTB News指出，涉事的是33歲的拉比阿圖阿達維雅(Pengiran Raabi’atul Adawiyyah)。拉比阿圖與汶萊王位第4順位繼承人阿都馬力王子(Prince Abdul Malik)2015年結婚，當時在王宮舉行為期10天的奢華婚禮，並育有4名子女。

拉比阿圖被指對80歲的蘇丹哈山納．包奇亞(Hassanal Bolkiah)缺乏尊重，被認定有不符合王室成員配偶身分的行為，因此遭撤銷王室頭銜。發布公告的宮廷大臣辦公室表示，這項處分是蘇丹本人發布的王室命令，但並未具體說明拉比阿圖究竟做了什麼而冒犯蘇丹，也未提供這起事件的其他相關資訊。王宮表示，拉比阿圖與阿都馬力子女的王室頭銜並未受到影響。

汶萊是個小國，周遭為馬來西亞與南海所環繞。哈山納．包奇亞是目前全球在位時間最長的君主，自汶萊1984年脫離英國獨立以來，一直同時擔任汶萊蘇丹及首相。包奇亞過去也曾成為國際社會批評的對象，包括喬治克隆尼(George Clooney)與艾爾頓強(Elton John)等明星，都曾抗議他提出在汶萊對同性性行為及通姦處以死刑的主張。