脫離王室定居美國 梅根靠哈利1句話撐過人生低潮

梅根從哈利身上學會放寬心胸。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅根出席《Cookie Queens》特映會，分享哈利鼓勵她的話。

梅根出席《Cookie Queens》特映會，分享哈利鼓勵她的話。 重點二： 哈利用「暴風雨之上，太陽始終都在」陪她撐過低潮。

哈利用「暴風雨之上，太陽始終都在」陪她撐過低潮。 重點三：兩人近年持續投身公益與影視，公開互相扶持的相處方式。

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）自卸下英國王室核心職務後定居美國加州。梅根日前出席紀錄片《Cookie Queens》洛杉磯 特映會時，分享丈夫多年前對她說過的一句話：「即使暴風雨正在發生，暴風雨之上，太陽始終都在。」她表示，這句話至今仍是自己面對人生困境時的重要信念。

綜合媒體報導，梅根當天出席由她與哈利共同擔任執行製作人的紀錄片《Cookie Queens》特映會。該片以美國女童軍（Girl Scouts）為主題，講述女孩透過販售餅乾培養自信與領導能力的故事。梅根在映後座談中與現場觀眾交流，分享自己在遭遇人生困難時，如何保持信念並鼓勵自己繼續前進。

梅根提到，哈利曾在英國陸軍服役約10年，擔任阿帕契攻擊直升機飛行員，培養出不同於一般人的思考角度，習慣以更宏觀的視野看待問題。她回億，有一次自己正經歷人生十分艱難的時刻，哈利對她說：「親愛的，即使暴風雨正在發生，暴風雨之上，太陽始終都在。」

梅根表示，這句話多年來一直陪伴著自己，每當遇到困難或陷入低潮時都會想起這段話，提醒自己將視野放得更遠，不要只專注於眼前困境。她認為，當把眼光拉遠後，就會發現人生曾經歷許多原本看似無法克服的挑戰，但最終仍一步步走了過來，甚至完成許多原本以為難以實現的目標，結果比預期更好。因此，無論當下面臨多大的挑戰，都要記得「太陽一直都在暴風雨之上」。

此外，哈利過去受訪時曾分享自己從梅根身上學到的重要人生原則是「堅持真相」。哈利表示，梅根經常提醒他，只要堅持真相，就是最簡單、也是最有效率的生活方式，相較於說實話，說謊反而更耗費時間與精力。

哈利與梅根近年除了持續投入公益與影視製作，也多次在公開場合分享彼此在人生不同階段互相支持的經驗。此次梅根在特映會上談及丈夫多年來鼓勵自己的話，再度透露兩人在面對人生挑戰時彼此扶持的相處方式。

哈利王子（右）與妻子梅根退出王室核心後，便與兒女定居美國加州。（美聯社）

梅根透露，當時正面臨人生極度艱難的時刻。（美聯社）