不只兄弟失和 英國王室父子爆心結 威廉遭評「自以為是」

英王查爾斯三世（中）及威廉王子（右）被傳傅子關係不如外界想像中融洽。左為英國王后卡蜜拉。（歐新社資料照片）

英國王室近年風波不斷，外界焦點多半集中於哈利 王子與家族的決裂，然而現任君主查理三世 （King Charles III）與王位第一順位繼承人威廉王儲的父子關係，也並非外界想像中融洽。近日，多位王室觀察家指出，這對父子雖曾因治理觀點與作風差異而產生磨合，但在面對內部爭議與外部輿論衝擊時，已展現出共同承擔大局的戰略默契。

據Page Six引述王室傳記作家維克斯（Hugo Vickers）的分析，威廉王子性格強烈且立場堅定，偶爾會給人「堅持己見、自認為最瞭解狀況」的印象。王室專家喬布森（Robert Jobson）則補充，父子倆數年前確曾因不同決策思維出現分歧，不過兩人深知「現任國王」與「未來國王」之間的權力過渡必須極為穩健，查理目前的政策脈絡與決策，將直接影響威廉未來接棒後的治理格局，因此雙方始終保持著成熟且理性的合作關係。

值得注意的是，家族內部的連串危機，反而成為催化父子關係轉緊密的關鍵。王室評論家邁爾斯（Russell Myers）分析，哈利與梅根 脫離王室核心，加上安德魯王子捲入性醜聞及後續的職務與頭銜剝奪事件，促使查理與威廉必須並肩應對危機。據悉，威廉在處理安德魯王子的處分問題上扮演了重要角色，展現出果斷處理家族負面情況的決心。

至於外界關注的兄弟關係，王室觀察家普遍認為，哈利出版自傳《備胎》及公開紀錄片後，威廉與哈利之間的信任基礎已蕩然無存。喬布森直言，威廉早已將重心放在君主制的未來發展，無意處理個人恩怨，兩人已徹底分道揚鑣。

對於威廉被指「自以為是」，維克斯認為這未必是缺點。在王室面臨世代交替與制度轉型的當口，強勢且有主見的個人特質，或許正是威廉未來領導溫莎王朝、展現君主威信所不可或缺的核心力量。