我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

不只兄弟失和 英國王室父子爆心結 威廉遭評「自以為是」

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英王查爾斯三世（中）及威廉王子（右）被傳傅子關係不如外界想像中融洽。左為英國王后...
英王查爾斯三世（中）及威廉王子（右）被傳傅子關係不如外界想像中融洽。左為英國王后卡蜜拉。（歐新社資料照片）

英國王室近年風波不斷，外界焦點多半集中於哈利王子與家族的決裂，然而現任君主查理三世（King Charles III）與王位第一順位繼承人威廉王儲的父子關係，也並非外界想像中融洽。近日，多位王室觀察家指出，這對父子雖曾因治理觀點與作風差異而產生磨合，但在面對內部爭議與外部輿論衝擊時，已展現出共同承擔大局的戰略默契。

據Page Six引述王室傳記作家維克斯（Hugo Vickers）的分析，威廉王子性格強烈且立場堅定，偶爾會給人「堅持己見、自認為最瞭解狀況」的印象。王室專家喬布森（Robert Jobson）則補充，父子倆數年前確曾因不同決策思維出現分歧，不過兩人深知「現任國王」與「未來國王」之間的權力過渡必須極為穩健，查理目前的政策脈絡與決策，將直接影響威廉未來接棒後的治理格局，因此雙方始終保持著成熟且理性的合作關係。

值得注意的是，家族內部的連串危機，反而成為催化父子關係轉緊密的關鍵。王室評論家邁爾斯（Russell Myers）分析，哈利與梅根脫離王室核心，加上安德魯王子捲入性醜聞及後續的職務與頭銜剝奪事件，促使查理與威廉必須並肩應對危機。據悉，威廉在處理安德魯王子的處分問題上扮演了重要角色，展現出果斷處理家族負面情況的決心。

至於外界關注的兄弟關係，王室觀察家普遍認為，哈利出版自傳《備胎》及公開紀錄片後，威廉與哈利之間的信任基礎已蕩然無存。喬布森直言，威廉早已將重心放在君主制的未來發展，無意處理個人恩怨，兩人已徹底分道揚鑣。

對於威廉被指「自以為是」，維克斯認為這未必是缺點。在王室面臨世代交替與制度轉型的當口，強勢且有主見的個人特質，或許正是威廉未來領導溫莎王朝、展現君主威信所不可或缺的核心力量。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人並非外界想像中完全融洽，過去曾因治理思維與決策風格不同而磨合，但在王室內外壓力下，仍保持成熟且理性的合作關係。

  • 王室傳記作家認為，威廉性格強烈、立場堅定，偶爾會給人堅持己見的印象；但評論也指出，這種強勢與主見，可能正是未來君主所需要的特質。

  • 哈利與梅根退出王室核心、安德魯王子捲入性醜聞並遭處分，讓查理與威廉必須共同面對危機；其中威廉也在處理安德魯問題上扮演重要角色。

查理三世 哈利 梅根

上一則

罕見直接報復／巴林、科威特攻伊 川普擬重啟大規模攻擊

下一則

放話動用伊朗凍結資產 川普：支付波灣衝突賠償「公平合理」

延伸閱讀

破冰…哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

破冰…哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女
喬治王子也要繳學費？1年8.5萬…王室背後的驚人開銷

喬治王子也要繳學費？1年8.5萬…王室背後的驚人開銷
等了16年…西班牙2公主見證歷史 親手舉起大力神盃

等了16年…西班牙2公主見證歷史 親手舉起大力神盃
英國小王子喬治13歲生日 燦笑海灘休閒影片曝光

英國小王子喬治13歲生日 燦笑海灘休閒影片曝光

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程