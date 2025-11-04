英王胞弟安德魯捲性醜聞 中將軍銜也被拔 川普：為英王室難過

我的頻道

編譯中心╱綜合3日電
英國前王子安德魯。(路透)

英國政府2日表示，將剝奪前王子安德魯僅存的榮譽性海軍中將軍職，這也是他最後一個軍銜。美國總統川普2日表示，他為英國王室感到「非常難過」。

當記者問及英國王室與安德魯最近的風波，川普在總統專機空軍一號上回應：「我非常難過。我的意思是，這對英國王室而言是件糟糕的事情。」

金融人士艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）提告安德魯後，在2022年達成庭外和解。當時安德魯的母親伊莉莎白二世女王曾褫奪他一些榮譽軍職。

隨英國社會對安德魯與艾普斯坦關係的憤怒聲浪愈來愈大 ，上月30日，英王查理三世褫奪胞弟安德魯的王子頭銜。

國防大臣希利2日向英國廣播公司（BBC）表示：「安德魯先前已陸續交回他曾擁有的榮譽軍銜…而如今國防部再次遵照國王指示，撤除他最後的海軍中將榮譽軍銜。」至於安德魯是否也會被收回軍功勳章，希利在「昆斯伯格節目」受訪時表示，這將依國王指示來決定。

安德魯曾因1982年福克蘭戰爭擔任皇家海軍直升機駕駛而獲得勳章；他於2001年退役，服役達22年。

安德魯始終否認對朱弗里有任何性侵行為。而朱弗里今年4月自殺身亡，享年41歲。她的身後回憶錄於10月出版，內容指出自己有三次被販送至安德魯處，和他發生性關係，其中兩次她年僅17歲。

隨著英國社會對安德魯與艾普斯坦關係的憤怒聲浪日益高漲，上月30日英王查理三世撤銷胞弟安德魯的王子頭銜。英國白金漢宮10月30日發布措辭強烈的聲明指出：「今後安德魯王子將以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」，並說「盡管他否認，但相關譴責是有必要的」。

川普經常表達他對英國王室的欽佩之情，最近一次是川普今年9月赴英進行國是訪問，獲得查理三世盛情款待的時候。現年79歲的川普，近幾個月也因被控與艾普斯坦關係匪淺而面臨政治風波。艾普斯坦2019年已在獄中去世。

