「隧道盡頭有光明」凱特王妃重返抗癌醫院 今年繼續專注康復

凱特王妃癌癒後重返治療她的醫院。(路透)

英國凱特 王妃（The Princess of Wales）14日前往位於倫敦的皇家 馬斯登醫院訪問，並與患者和工作人員交流。談及抗癌之旅，凱特向在場人士說道：「隧道盡頭有光明」。

路透注意到，這是凱特重返公職後首次作為王室成員單獨出行。凱特當天所訪問的皇家馬斯登醫院正是她接受癌症 治療的醫院。

2024年3月，凱特在社交媒體發影片宣布，她正在接受癌症早期階段治療。凱特表示，在當年1月的腹部手術後，發現體內有癌細胞，正在醫療團隊建議下採取預防性化療措施。9月，凱特發布影片，宣布自己已完成預防性癌症化療療程，將逐步恢復王室工作。

皇家馬斯登醫院是一家知名癌症治療醫院，這裡也成為凱特抗擊癌症之旅的「關鍵一站」。凱特曾在這裡接受治療並與病魔頑強鬥爭。當凱特穿過醫院正門的那扇旋轉門時，她感慨地說：「以前我總是私下悄悄地來這裡，今天從正門進來，感覺真不錯」。

訪問中，凱特在與一位剛開始接受化療的患者交談時表示「感同身受」。她說，癌症讓家庭生活變得很艱難，每個家庭都要承受不同的衝擊。

說起抗癌歷程，凱特表示，治療結束後，本以為可以像以前一樣工作和生活，可實際上以往有些日常事務現在做起來還是有很大挑戰。「作為患者，大家都知道治療會有副作用，但有些副作用是長期的，要完全恢復正常很難。」凱特說。

凱特向在場人士鼓勵道，「隧道盡頭有光明」，癌症治療中，要努力保持積極的心態，盡量繼續做那些讓自己快樂的事情，比如多喝水、多曬太陽，會讓自己感覺好很多。

在這次訪問中，凱特成為皇家馬斯登醫院的共同贊助人。凱特表示，她特別期待能支持醫院在癌症研究、治療和護理方面的工作，為患者帶來更多好處。

「現在病情緩解，我鬆了一口氣，將繼續專注於康復，並期待著今年會過得更充實。感謝大家一直以來的支持。」凱特說。