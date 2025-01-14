我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

「隧道盡頭有光明」凱特王妃重返抗癌醫院 今年繼續專注康復

中新社／倫敦14日電
凱特王妃癌癒後重返治療她的醫院。(路透)
凱特王妃癌癒後重返治療她的醫院。(路透)

英國凱特王妃（The Princess of Wales）14日前往位於倫敦的皇家馬斯登醫院訪問，並與患者和工作人員交流。談及抗癌之旅，凱特向在場人士說道：「隧道盡頭有光明」。

路透注意到，這是凱特重返公職後首次作為王室成員單獨出行。凱特當天所訪問的皇家馬斯登醫院正是她接受癌症治療的醫院。 

2024年3月，凱特在社交媒體發影片宣布，她正在接受癌症早期階段治療。凱特表示，在當年1月的腹部手術後，發現體內有癌細胞，正在醫療團隊建議下採取預防性化療措施。9月，凱特發布影片，宣布自己已完成預防性癌症化療療程，將逐步恢復王室工作。 

皇家馬斯登醫院是一家知名癌症治療醫院，這裡也成為凱特抗擊癌症之旅的「關鍵一站」。凱特曾在這裡接受治療並與病魔頑強鬥爭。當凱特穿過醫院正門的那扇旋轉門時，她感慨地說：「以前我總是私下悄悄地來這裡，今天從正門進來，感覺真不錯」。 

訪問中，凱特在與一位剛開始接受化療的患者交談時表示「感同身受」。她說，癌症讓家庭生活變得很艱難，每個家庭都要承受不同的衝擊。 

說起抗癌歷程，凱特表示，治療結束後，本以為可以像以前一樣工作和生活，可實際上以往有些日常事務現在做起來還是有很大挑戰。「作為患者，大家都知道治療會有副作用，但有些副作用是長期的，要完全恢復正常很難。」凱特說。 

凱特向在場人士鼓勵道，「隧道盡頭有光明」，癌症治療中，要努力保持積極的心態，盡量繼續做那些讓自己快樂的事情，比如多喝水、多曬太陽，會讓自己感覺好很多。 

在這次訪問中，凱特成為皇家馬斯登醫院的共同贊助人。凱特表示，她特別期待能支持醫院在癌症研究、治療和護理方面的工作，為患者帶來更多好處。

「現在病情緩解，我鬆了一口氣，將繼續專注於康復，並期待著今年會過得更充實。感謝大家一直以來的支持。」凱特說。 

儘管凱特已結束預防性癌症化療療程一段時間，並開始出席各類活動，英國王室方面仍對凱特的行程安排保持謹慎。肯辛頓宮強調，凱特重返公職將是一個循序漸進的過程。

凱特王妃（左）癌癒後重返治療她的醫院，並與病友交流。(路透)
凱特王妃（左）癌癒後重返治療她的醫院，並與病友交流。(路透)

凱特 癌症 皇家

上一則

神聖沐浴日降臨 印度教大壺節2天已逾1500萬人朝聖

下一則

今2度嘗試逮捕尹錫悅 南韓公調處已利用梯子進入官邸院內

延伸閱讀

蘋果表面的蠟可以吃？ 美女果農親拍影片釋疑

蘋果表面的蠟可以吃？ 美女果農親拍影片釋疑
英國凱特王妃迎接43歲生日 威廉在社群媒體發文祝福

英國凱特王妃迎接43歲生日 威廉在社群媒體發文祝福
吃下蘋果表面的蠟沒關係嗎？美女果農親拍影片釋疑

吃下蘋果表面的蠟沒關係嗎？美女果農親拍影片釋疑
凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首。美國排名第9。美聯社

2025全球最強護照排名 這國榮登榜首 美國名列第9

2025-01-08 10:33

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲