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梅根又有新節目 Netflix上分享生活風格、料理

中央社／洛杉磯2日電
英國哈利王子的妻子、美國演員梅根。(路透)
英國哈利王子的妻子、美國演員梅根。(路透)

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子、演員梅根馬克爾（Meghan Markle）2日在社群媒體宣布，她將於本月15日在串流平台Netflix推出生活風格和烹飪新節目。

法新社報導，梅根馬克爾在Instagram寫道：「我很興奮與大家分享這個消息！希望大家喜歡這個節目，就像我樂在製作它一樣。」

Netflix公布新節目「With Love, Meghan」的預告片，共8集，梅根馬克爾將在其中分享她在烹飪、園藝、手工藝、插花和待客方面的訣竅。

節目來賓包括著名廚師華特斯（Alice Waters）、演員明蒂卡林（Mindy Kaling）和梅根馬克爾的演員好友艾比蓋兒史賓塞（Abigail Spencer）。哈利也短暫出現在預告片中。

擁有薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）頭銜的哈利與妻子梅根馬克爾於2020年初卸下王室職務，兩人不得領用王室資金，必須自謀生計。

他們2022年12月與Netflix合作推出「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）紀錄片。

2024年4月，現居美國加州的他們宣布梅根馬克爾將推出生活風格節目，以及有關職業馬球世界的新節目。哈利長年熱衷於馬球。

他們先前多次抱怨有非裔血統的梅根馬克爾在效力王室期間受到不當對待，目前與王室關係疏離。

梅根 哈利 Netflix

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