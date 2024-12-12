我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

不是外傳的東京大學 日悠仁親王推甄上筑波大學

編譯中心╱綜合11日電
悠仁親王已經18歲了。(路透)
悠仁親王已經18歲了。(路透)

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王日前被傳出可能以推薦入學方式進入東京大學，但日媒11日報導，悠仁已透過推薦入學方式考取國立筑波大學，明年4月將成為大一新鮮人。

目前日本皇室內僅3人具皇位繼承資格，依序為59歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁弟弟）、18歲的悠仁親王（文仁兒子），及89歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩悠仁。

日本富士新聞網報導，悠仁已藉由推薦入學方式考取國立筑波大學，2025年4月將成為大學新鮮人，也是戰後出生的皇室成員就讀國立大學第一人。

悠仁目前就讀筑波大學附屬高中3年級，11月28日起一連兩天在筑波大學應試，並在11日順利錄取。

悠仁從小就對蜻蜓有著濃厚興趣，一直以來持續進行棲息環境等調查研究，2023年11月首度發表名為「赤坂御用地的蜻蜓樣貌」學術論文。因此，悠仁就讀大學後，希望學習昆蟲與自然環境等領域知識。

悠仁父親文仁去年在記者會上表達尊重兒子志向的想法說，「最重要的是本人想做什麼」。

日本NHK報導，悠仁是二次大戰後的皇族中，從小學到高中都在學習院以外的學校就讀第一人。

日本

上一則

馬來西亞視「人肉搜索」為犯罪 網路霸凌最重囚10年

下一則

「日本被團協」領諾貝爾和平獎籲廢核武 桌上擺千紙鶴

延伸閱讀

日得主領諾貝爾和平獎 憶13歲長崎原爆死裡逃生

日得主領諾貝爾和平獎 憶13歲長崎原爆死裡逃生
日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面

日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面
「清酒釀造」列聯合國非遺 日駐聯大使：是神聖的禮物

「清酒釀造」列聯合國非遺 日駐聯大使：是神聖的禮物
不是東京大學 日本皇室悠仁親王考取筑波大學

不是東京大學 日本皇室悠仁親王考取筑波大學

熱門新聞

2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保