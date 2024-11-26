瑞典公主準備登基 47歲二寶媽提長槍陸戰隊受訓

維多利亞公主接受陸戰隊訓練。（取材自臉書）

歐洲王室成員接受軍事訓練並不稀奇，但像47歲瑞典 王儲、維多利亞公主（Crown Princess Victoria）接受「海軍陸戰隊」的高強度特訓，就十分少見。日前她穿著迷彩服、提著長槍，出席位於斯德哥爾摩貝爾加海軍基地的特殊軍官訓練，操作槍械毫不生疏，還跟同袍一起拍團體照，作風親民。

英國每日郵報報導，維多利亞公主22日加入第1陸戰隊團（1st Marine Regiment）的特殊軍官訓練，畫面中，大素顏的維多利亞公主穿著軍裝、防彈背心，肩膀背著長槍與其他隊員一同合影。

作為兩個孩子的媽，這次重返軍隊對維多利亞公主來說，正好為她日後接班瑞典王室的規畫鋪路。

瑞典皇家 宮廷今年4月就宣布，維多利亞公主將在秋天接受特別軍事訓練，目的是「更深入地了解戰略、軍事科學和軍事策略」。瑞典王室10月底也公布維多利亞公主春天參加兩棲隊，接受基礎軍事訓練的畫面，影片顯示維多利亞公主與隊員一同在叢林沼澤中匍匐前進，進行實彈射擊訓練並發射火炮，訓練課程相當扎實。

維多利亞公主也在聲明中表示，「現在，我的野心是把所有精力投入軍事訓練，以利未來能夠以最好的方式代表瑞典及軍隊。」

在完成先期的兩棲作戰訓練後，維多利亞王儲今年8月已加入瑞典國防大學（Norwegian Defense Academy），展開特殊軍官課程訓練（SOFU），以深化自身在戰術、戰略及軍事科技的知識素養；在研讀學科課程的同時，她目前仍在瑞典海陸兩棲兵團持續接受戰鬥訓練。

事實上，維多利亞公主2003年就曾接受為期三周的基礎軍事訓練，一旦她登基成為女王，她的12歲長女、瑞典王位第二順位繼承人愛絲黛公主預計也要完成同樣的軍事訓練。