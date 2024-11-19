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威廉王子一家正熟睡 2蒙面賊闖入溫莎堡莊園偷車

編譯中心╱綜合18日電
英國威廉王子一家人目前住在溫莎城堡內的宅邸，10月曾遭兩名蒙面男子闖入。(取材自維基百科)
英國威廉王子一家人目前住在溫莎城堡內的宅邸，10月曾遭兩名蒙面男子闖入。(取材自維基百科)

有兩名蒙面男子日前翻越約2公尺高的圍牆，偷偷進入溫莎城堡的莊園，而威廉王子與凱特王妃一家，則在距離不遠的宅邸內安睡。消息經披露後，讓外界訝異英王室成員的維安真的是有夠鬆散。

警方稱，目前尚未逮捕任何人，調查還在進行中。

英國太陽報報導，這兩名男子使用盜來的卡車撞破安全門，然後從農場的穀倉偷走農用車輛，駕駛著貨車和四輪摩托車逃離。距離僅5分鐘車程的地方，威廉、凱特及他們的三名子女喬治、夏綠蒂與路易，事發時應在睡覺。

報導指出，那扇現在已經損壞的大門是通往阿德萊德小屋的最近出口，皇室家庭經常使用它進出。這次事件發生在武裝警察從溫莎城堡的公共入口撤離之後。不過，警察仍在巡邏該地產的範圍內。一位消息來源表示，這些戴面具的竊賊肯定已經「觀察溫莎城堡一段時間」。

警局發言人對媒體證實：「10月13日星期日晚上11點45分左右，我們接到報案，稱在溫莎的皇室所有土地上發生了盜竊事件。罪犯闖入了一個農場建築，偷走了一輛黑色的五十鈴貨車和一輛紅色四輪摩托車。然後他們駛向了達切特區。目前沒有任何人被逮捕，案件仍在調查中。」

威廉王子一家於2022年夏天從肯辛頓宮搬到位於溫莎大公園內的阿德萊德小屋。他們偏好的是無需翻修或增加保全措施的住宅，沒想到竊賊膽大包天，連皇室成員都敢偷。

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