凱特化療後2度公開現身 氣色好變圓潤

英國凱特王妃10日出席倫敦舉行的國殤紀念日音樂會。（美聯社）

英國凱特 王妃9日出席倫敦舉行的國殤紀念日音樂會，是她接受癌症預防性治療後最新一場公開活動；比起10月化療後的首次現身，這天的凱特氣色看起來又好了許多，也更圓潤了。

路透報導，凱特身穿黑色連身裙抵達倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall），並在胸前別上紅色罌粟花用以紀念在衝突中犧牲的軍人和平民，整個人端莊典雅氣質爆棚。髮型的部分，凱特以浪漫的大波浪搭配這身高雅的造型，並且點綴珍珠的耳環及項鍊，不華麗浮誇非常符合這天的活動場合。

凱特在夫婿威廉王子和其他王室成員陪同下出席，不久，英王查理也抵達現場，王后卡蜜拉則因胸腔感染而取消行程。

為紀念第一次世界大戰結束，並向戰爭中犧牲的軍民致敬，英國每年都在倫敦陣亡將士紀念碑（Cenotaph）舉行紀念活動，日期通常是距離11月11日最近的一個周日。

42歲的凱特於9月時表示自己完成了化療療程，但距離完全康復還很漫長，當時凱特說，她將於今年稍後進行更多的公開活動；她上一次公開現身是在10月，當時她會見了英格蘭西北小鎮南港（Southport）兒童舞蹈教室3死血案的受害者家屬。

另一方面，哈利 王子與梅根 雖然不在英國，但他們別上象徵紀念日的罌粟花錄製影片，在哥倫比亞舉行的的首屆全球防止兒童暴力部長級會議上播放、推廣兒童網路安全。

這是他們2個月來首次同框，兩人並肩站在一起，梅根露出笑容，哈利看起來卻不太自在；媒體指兩人的互動僵硬、不自然。