我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

陸男星寧罰錢為女兒在公園摘柿子 遭諷「有錢就任性」

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

編譯徐榆涵／即時報導
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

美國總統當選人川普曾揚言，如果他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境，而目前被保密的移民文件也可能即將曝光。

哈利王子出走王室後便定居美國加州，去年在回憶錄《備胎》（Spare）中坦承年輕時曾吸毒，引發他持美國簽證的質疑。根據美方規定，申請美國簽證的人士必須揭露自己的吸毒史，而這可能會影響申請結果。

川普當時回應，若哈利在申請美國簽證時未照實透露自己的吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。

如今川普即將入主白宮，代表華盛頓特區保守派右翼「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）先前提出獲取哈利移民文件紀錄的訴訟，有機會上訴成功。先前這些紀錄一直被拜登政府封鎖保護。

基金會主任加德納（Nile Gardiner）向每日郵報表示，他認為該智庫現在有很有可能可以成功上訴並取得文件。

今年9月時，一名法官裁定這些文件應保密，基金會提出上訴。

加德納指出，新的國土安全部長也可能會下令對哈利的移民申請進行審查。稱「有多種可能發展，但如果川普政府將哈利王子的紀錄公諸於眾，讓公眾審查，這將對美國人民最有利，哈利應該為此負責。」

他認為，拜登政府「已竭盡全力保護哈利王子，而這種保護在就職典禮後將結束。公開哈利的移民紀錄將發出一個強烈訊息，表明對所有人一視同仁地執行法治。」預計哈利的移民文件最快將在明年曝光。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

哈利 移民 川普

上一則

普亭挺中國對台政策稱「非侵略」 控台灣企圖掀烏克蘭式危機

延伸閱讀

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國
防長奧斯丁保證冷靜交接 軍方不介入政治

防長奧斯丁保證冷靜交接 軍方不介入政治
川普謀印太 將本求利

川普謀印太 將本求利

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
西班牙王后雷蒂西亞11月3日勘災時被民眾扔泥巴，臉上有泥漿的痕跡。(美聯社)

西班牙毀滅性大洪患 國王、總理勘災被丟爛泥

2024-11-04 01:28
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社

WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

2024-11-06 08:48
德國有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評。（取材自Instagram@wildererhuettekade）

德國「浣熊氾濫」估有200萬隻 製成香腸、肉丸熱賣

2024-11-01 21:11

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
賀錦麗敗選 金融時報：陣營犯了這「5大致命傷」

賀錦麗敗選 金融時報：陣營犯了這「5大致命傷」