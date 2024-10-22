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「你不是我的國王」 英王訪澳洲國會 原民議員鬧場

編譯中心／綜合21日電
英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（中）當面大喊：「你不是我的國王」。索普隨後被保安人員護送離場。（路透）
英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（中）當面大喊：「你不是我的國王」。索普隨後被保安人員護送離場。（路透）

英王查理三世21日訪澳洲國會並發表演說，遭原住民參議員莉迪亞．索普（Lidia Thorpe）當面大喊：「你不是我的國王。」索普當時大喊了約一分鐘，打斷在首都坎培拉舉行的儀式，之後被保安人員護送離場。

英國BBC報導，索普指控歐洲殖民者對澳洲原住民的「種族滅絕」，並大喊：「這不是你的土地，你不是我的國王。」

不過，稍早迎接查理三世伉儷的原住民長者謝利登（Aunty Violet Sheridan）說，索普的抗議是「不尊重的」，「她並非代表我發言」。

索普之後告訴BBC，她想向查理三世傳達「明確的訊息」。她說：「要成為這片土地的統治者，你必須屬於這片土地。他不屬於這片土地。」

索普說，查理三世必須指示國會和原住民討論和平條約。她表示：「我們可以引領這一切，可以做到這一切，我們可以成為更好的國家。但我們不能向殖民者低頭，查理三世所提到的祖先們對大規模屠殺和種族滅絕負有責任。」

澳洲在100多年前成為英國殖民地。在此期間，數以千計原住民被殺害、族群流離失所。澳洲1901年成為「事實獨立國家」，但仍奉英王為國家元首。

另據央廣報導，查理伉儷同日走訪澳洲戰爭紀念館(Australian War Memorial)，並在澳洲無名戰士墓(Tomb of the Unknown Australian Soldier)獻花致敬，這是他們近10年來首度訪問這座城市。

查理和卡蜜拉22日在雪梨繼續他們的澳洲訪問，然後再前往薩摩亞(Samoa)參加大英國協(British Commonwealth)會議。

查理在1966年還是青少年時，曾在澳洲的學校就讀6個月。這是查理自從2月被診斷罹癌之後的首次重要國外行程。

英王查理(右)和卡蜜拉王后(左)於21日在澳洲出席歡迎儀式和議會招待會。(路透)
英王查理(右)和卡蜜拉王后(左)於21日在澳洲出席歡迎儀式和議會招待會。(路透)

澳洲 原住民 查理三世

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