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哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

編譯中心／綜合11日電
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）9月將滿40歲，預計將獲得祖母、已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）留下的850萬美元遺產。不過，由於哈利與妻子梅根在2020年退出王室後，仍持續爆料消費王室，傳出哥哥威廉王子與兄嫂凱特王妃認為哈利沒資格繼承如此龐大金額。

《紐約郵報》報導，哈利王子將於9月15日滿40歲，根據伊麗莎白二世生前投入的9000萬美元信託基金規定，哈利將獲得他的信託份額，約850萬美元。

與威廉夫婦關係密切的消息人士透漏，兩人認為哈利不值得獲得這筆遺產：「威廉非常反感哈利連動一動手指都不用，就再次帶著數百萬美元回到他位於加州的家。」消息人士表示：「但威廉對此無能為力，但如果由他決定，哈利就不會得到這筆錢。」

消息人士補充說：「威廉認為他的兄弟沒資格獲得這份遺產，他讓大家知道他認為這是非常糟糕的情況。威廉相信，哈利『在對他們所有人進行了可怕對待之後得到了回報。』」

《鏡報》報導，哈利生日時獲得的遺產金額，甚至比威廉生日時獲得的更多，不過威廉作為王位繼承人，獲得免稅的康沃爾公爵（Duchy of Cornwall）領地，這是一個為他的公共、慈善和私人活動提供空間的私人莊園。根據資料顯示，該領地2023到2024年間，為威廉王子帶來約英鎊2300萬元（約2930萬美元）的收入。

目前哈利和梅根的淨資產約6000萬美元，自2020年退出王室生活移居美國以來，他們的淨資產大幅提升。隨著梅根將推出新生活風格品牌American Riviera Orchard，兩人也將獲得豐厚回報，該品牌預計第一年就將賺取高達7位數的收入。

哈利 梅根 加州

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