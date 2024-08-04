我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

郵差遭持槍奪走信箱鑰匙 議員籲聯邦介入、嚴懲犯行

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

記者黃保慧／即時報導
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

紀錄電影「天生女王」描繪了英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的傳奇人生。讓人意外的是，「女王背後的男人」菲利普親王也在片中佔有不小篇幅。菲利普親王的幽默風趣與熱心公益，向來深得英國民眾喜愛，卻因為女王光芒太過耀眼，讓他的貢獻甚少被媒體關注。

其實菲利普親王是780個社會組織的事實贊助人，除在青年、環保、社福、動物保護等都有巨大貢獻，更設置愛丁堡公爵獎，鼓勵青少年為國家與社會獻力，影響力遍及全球144個國家。有趣的是，由於菲利普年輕時高大英俊，讓當時才13歲的伊莉莎白二世一見傾心，兩人魚雁往返8年後，女王才將他追到手，讓原本不看好的國王喬治六世（女王父親）跌破眼鏡，他也成了英國歷史上在位時間最久的君主配偶。

英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。菲利普親王來頭不小，他原為希臘與丹麥王子。他雖出生於希臘，卻因政治局勢、家族流放出國，成了「落難貴族」，並陸續在法國、德國和英國接受教育。

菲利普18歲加入英國皇家海軍，二戰期間他在地中海艦隊和太平洋艦隊服役，表現英勇出色，讓當時僅13歲的伊莉莎白二世一見傾心。戰後，菲利普得到英王喬治六世許諾與伊莉莎白成婚，並放棄希臘和丹麥王位繼承權，從此歸化為英國公民，冊封為愛丁堡公爵。更在伊莉莎白登基後，退出現役、取得了親王頭銜。

出身希臘和丹麥貴族的菲利普當年究竟有多帥？當他與21歲的伊莉莎白成親時，連當時「最美麗公主」丹麥王后英格麗德都寫信給伊莉莎白：「何止英俊？他簡直是天物」。菲利普不僅身材高大、身材健美，更有一頭金髮和一雙湛藍雙眸，丹麥王后更直接稱他是「維京人的神」。

菲利普親王曾經被演出「女王密使」的「龐德女郎」女星喬安娜拉姆利盛讚是「007詹姆斯龐德」的原型人物，讚賞他看來溫文爾雅，卻航海、騎馬、戰術樣樣精通，像個瀟灑迷人的特工，是個「非凡人物」。即使曾被岳父喬治六世國王擔心「太帥」、「可能不忠誠」，菲利普在與伊莉莎白結婚當天早上，立刻發誓戒菸，只因伊莉莎白討厭她的國王父親吸菸，當作送給伊莉莎白的結婚禮物；更在冊封「愛丁堡公爵菲利普親王殿下」後，成為女王的最強力後盾，並以幽默風趣與熱心公益形象深得人心。

菲利普太帥惹國王擔心「天生女王」苦追8年到手。（海鵬提供）
菲利普太帥惹國王擔心「天生女王」苦追8年到手。（海鵬提供）
菲利普親王高大英俊「天生女王」伊莉莎白二世苦追8年到手。（海鵬提供）
菲利普親王高大英俊「天生女王」伊莉莎白二世苦追8年到手。（海鵬提供）
菲利普親王是女王的最強力後盾。（海鵬提供）
菲利普親王是女王的最強力後盾。（海鵬提供）
菲利普親王與英國女王育有查理三世（現任英國國王）等四個孩子，包括長公主安妮、約克...
菲利普親王與英國女王育有查理三世（現任英國國王）等四個孩子，包括長公主安妮、約克公爵安德魯王子和威塞克斯伯爵愛德華王子。（海鵬提供）

英國女王 龐德 皇家

上一則

預計最快在5日發動攻擊…情報曝伊朗將空襲以色列 美軍司令抵中東因應

延伸閱讀

巴奧／單屆兩勝丹麥組合 麟洋配跨屆11連勝晉羽球金牌戰

巴奧／單屆兩勝丹麥組合 麟洋配跨屆11連勝晉羽球金牌戰
她被丹麥麥當勞大薯份量嚇到 呼籲美國跟進結果被打臉

她被丹麥麥當勞大薯份量嚇到 呼籲美國跟進結果被打臉
王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高

王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

熱門新聞

在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金