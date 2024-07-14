我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

罹癌後第2次露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

編譯周辰陽／綜合13日電
英國王儲威廉的妻子凱特將出席14日的溫網男單決賽並頒獎，圖為她2023年7月16日出席溫布頓網球錦標賽第14天的男單決賽。（美聯社）
英國王儲威廉的妻子凱特將出席14日的溫網男單決賽並頒獎，圖為她2023年7月16日出席溫布頓網球錦標賽第14天的男單決賽。（美聯社）

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

天空新聞台13日報導，這將是凱特自今年稍早宣布確診癌症以來，繼6月出席「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）後，第二次的公開露面。

自2016年起，凱特一直是全英草地網球和槌球俱樂部的贊助人。肯辛頓宮表示，凱特將出席14日的溫網男單決賽，並將獎盃頒給約克維奇或阿爾卡拉斯其中一人。

在軍旗敬禮分列式露面之前，凱特就發出公開聲明表示，「期待今年夏天還能出席部分公開活動，但我也知道，自己還沒有完全擺脫病魔」。凱特當時寫到，「我正在學習如何當病人，尤其是在這麼多未知情況下，過好每一天，聆聽自己的身體，並允許自己花這麼多時間復元」。

肯辛頓宮同時指出，當凱特留在英國期間，威廉王子將飛往德國柏林，為出戰2024年歐國盃決賽的英格蘭隊助威。

另外，中新社報導，英國安妮公主12日現身英國殘疾人騎術協會全國錦標賽，這是她上個月因意外受傷入院治療後，首次回歸公眾視野。

6月24日，英國白金漢宮發表聲明說，安妮公主在格洛斯特郡受傷後被送往醫院。聲明說，安妮公主在蓋特康比公園遭遇事故，受了輕傷和腦震蕩，留在醫院進行觀察。

安妮公主現年73歲，是英國國王查理三世的妹妹，也是已故伊麗莎白女王的獨生女。安妮公主參加了英國國內和國外的300多個慈善機構、組織和軍團，並密切參與了多個慈善機構的創建，被稱為英國王室工作「最勤奮」的成員之一。

此次英國安妮公主「復工」系參加在英格蘭西部舉行的英國殘疾人騎術協會全國錦標賽。這位熱愛馬術的王室成員本人也是一名馬術運動員，她已擔任殘疾人騎術協會的讚助人超過50年，並自1986年起擔任該慈善機構的主席。

推特/X連結：https://x.com/chrisshipitv/status/1812050299080634796

凱特 阿爾卡拉斯 查理三世

上一則

狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡

下一則

法國新總理難產 馬克宏遭控阻撓左翼組閣 工會揚言奧運罷工

延伸閱讀

罹癌後第二次公開露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

罹癌後第二次公開露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
「我們愛你爸爸」威廉3兒女首次署名發文 凱特掌鏡

「我們愛你爸爸」威廉3兒女首次署名發文 凱特掌鏡
凱特王妃罹癌後首公開露面「穿白色」傳達全新的開始

凱特王妃罹癌後首公開露面「穿白色」傳達全新的開始

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂