罹癌後第2次露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

英國王儲威廉的妻子凱特將出席14日的溫網男單決賽並頒獎，圖為她2023年7月16日出席溫布頓網球錦標賽第14天的男單決賽。（美聯社）

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特 將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

天空新聞台13日報導，這將是凱特自今年稍早宣布確診癌症以來，繼6月出席「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）後，第二次的公開露面。

自2016年起，凱特一直是全英草地網球和槌球俱樂部的贊助人。肯辛頓宮表示，凱特將出席14日的溫網男單決賽，並將獎盃頒給約克維奇或阿爾卡拉斯 其中一人。

在軍旗敬禮分列式露面之前，凱特就發出公開聲明表示，「期待今年夏天還能出席部分公開活動，但我也知道，自己還沒有完全擺脫病魔」。凱特當時寫到，「我正在學習如何當病人，尤其是在這麼多未知情況下，過好每一天，聆聽自己的身體，並允許自己花這麼多時間復元」。

肯辛頓宮同時指出，當凱特留在英國期間，威廉王子將飛往德國柏林，為出戰2024年歐國盃決賽的英格蘭隊助威。

另外，中新社報導，英國安妮公主12日現身英國殘疾人騎術協會全國錦標賽，這是她上個月因意外受傷入院治療後，首次回歸公眾視野。

6月24日，英國白金漢宮發表聲明說，安妮公主在格洛斯特郡受傷後被送往醫院。聲明說，安妮公主在蓋特康比公園遭遇事故，受了輕傷和腦震蕩，留在醫院進行觀察。

安妮公主現年73歲，是英國國王查理三世 的妹妹，也是已故伊麗莎白女王的獨生女。安妮公主參加了英國國內和國外的300多個慈善機構、組織和軍團，並密切參與了多個慈善機構的創建，被稱為英國王室工作「最勤奮」的成員之一。

此次英國安妮公主「復工」系參加在英格蘭西部舉行的英國殘疾人騎術協會全國錦標賽。這位熱愛馬術的王室成員本人也是一名馬術運動員，她已擔任殘疾人騎術協會的讚助人超過50年，並自1986年起擔任該慈善機構的主席。

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