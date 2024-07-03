我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：拜登若退選 副總統賀錦麗將成接替首選

紐約市無證客食品消費券發放範圍 下半年擴大

釘子戶？安德魯王子屢拒搬出溫莎宅邸 查理三世恐出「殺手鐧」逼遷

編譯梁采蘩／即時報導
英媒報導，安德魯王子屢屢拒絕英王查理三世的要求，不肯遷出溫莎皇家小屋。查理三世恐怕使出「殺手鐧」逼遷。（美聯社）
英媒報導，安德魯王子屢屢拒絕英王查理三世的要求，不肯遷出溫莎皇家小屋。查理三世恐怕使出「殺手鐧」逼遷。（美聯社）

英國太陽報與每日郵報報導，英王查理三世計畫將「溫莎皇家小屋」（Windsor Royal lodge）以每年100萬英鎊（約127萬美元）的價格對外出租，為王室開拓財源。但該計畫有個大前提：現任租客、他的弟弟安德魯王子必須同意遷走。據傳安德魯數度拒絕，查理三世恐使出「殺手鐧」逼遷。

溫莎皇家小屋位於溫莎大公園內，整座莊園占地40公頃，設施包括游泳池與網球場；雖名為皇家小屋但它實際上一點也不小，主建物有30個房間，含7間臥室，總價估計3000萬英鎊。

安德魯王子被爆出與淫魔艾普斯坦交情匪淺後，2022年被剝奪王室頭銜與榮譽軍階，但目前仍與前妻佛格森（Sarah Ferguson）住在皇家小屋。2003年入住時，安德魯與英國皇家財產局簽下75年租約，每周付租金250英鎊，入住時預付了100萬英鎊。

報導指出，查理多次要求安德魯搬到較小的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），但全都遭到拒絕；浮若閣摩爾是哈利與梅根「脫英」前的住處。

然而根據租屋協議，安德魯有責任「修理、更新、維護、清潔」該宅邸，將其「保持良好狀態及在必要時重建」；協議還包括每五年對外牆重新粉刷兩層油漆，每七年重新裝修室內。據報安德魯已花費近700萬英鎊進行大規模翻修，但目前皇家小屋的狀況仍顯破敗。

去年有消息指出，安德魯已付不起每年40萬英鎊的維護費用，因此被告知必須搬離。消息人士告訴太陽報，除了這個理由外，查理三世還可以威脅砍掉每年給安德魯的400萬英鎊生活費。

若安德魯搬走，該宅邸將以每年100萬英鎊對外招租。一位房地產專家指出，考量它非常大而且跟王室有深厚淵源，這樣的金額不算太高。消息人士說，出租就能為王室、國王和國家賺錢，而不是變成各方的財政負擔。

溫莎皇家小屋位於溫莎大公園內，整座莊園占地40公頃，設施包括游泳池與網球場。安德...
溫莎皇家小屋位於溫莎大公園內，整座莊園占地40公頃，設施包括游泳池與網球場。安德魯失去王室頭銜後，目前仍與前妻住在那裡。圖為皇家小屋的入口處。路透／Alamy

皇家 查理三世 租金

上一則

美再軍援烏克蘭23億美元 但大禮包仍有不足？美防長還未鬆口1事

下一則

土耳其地鐵電扶梯突迅速轉向 乘客紛紛摔倒11傷

延伸閱讀

日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯

日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯
日皇德仁伉儷抵英訪問 白金漢宮國宴將是重頭戲

日皇德仁伉儷抵英訪問 白金漢宮國宴將是重頭戲
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
凱特王妃稱癌症化療進展良好 將參加英王生日遊行

凱特王妃稱癌症化療進展良好 將參加英王生日遊行

熱門新聞

一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00

超人氣

更多 >
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死
65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算
中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%