日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯

英國國王查理三世(King Charles III)25日熱烈歡迎日本德仁天皇夫婦對英國展開的國是訪問。（路透）

日皇德仁與皇后雅子倫敦時間25日參加白金漢宮國宴，英國國王查理三世 在致詞時提到日本 知名的卡通人物Hello Kitty與寶可夢等展現幽默之外，還特別用日語喊「Kanpai(日語乾杯)」，場面歡樂，同時也呼籲促進日英關係進一步發展。

時事通信社報導，這場晚宴由查理三世與王后卡蜜拉作東，王儲威廉王子、查理三世胞弟愛德華王子等英國王室成員以及民間人士總共約170人出席。

德仁戴著當天被授予的英國歷史最悠久的嘉德勳章（Order of the Garter）現身，雅子也身著禮服，頭戴皇冠頭飾出席宴會。

查理在晚宴開頭先用日語說出「歡迎回到英國」，接著說：「日英兩國夥伴的核心是緊密的友情，而這是建築在包含最黑暗時期的歷史教訓之上。」

此外，查理也在演講中回顧1970至2019年訪問日本5次的經歷，談到兩國在商業、科學和安全保障領域的合作日益深化。

查理也稱讚日本文化，祝今年慶祝50周年的Hello Kitty生日快樂，並回憶過去和德仁一起飛釣（Fly Fishing）的時光，開玩笑說：「我很遺憾地告訴大家，我最近釣魚並沒有什麼好運，我的孫子女可能對寶可夢的標語『把牠們全收服』（Gotta catch 'em all!）更熟悉，但對我來說，也蠻能激勵我的。」

國宴上，查理還提到日本對流行文化貢獻，開了寶可夢（Pokemon）玩笑，用日文喊「Kanpai」（乾杯）接待，場面相當歡樂。

德仁天皇則為回送查理日本最高榮譽「大勳位菊花章」，並回應：「我真誠地希望日本和英國作為獨一無二的朋友，繼續為透過兩國人民的交流實現真正的相互理解而不懈努力，從而建立基於友誼、親善與合作的持久關係。」

英國國王查理三世在倫敦白金漢宮畫廊與日本德仁天皇同行，一起觀看皇家收藏的日本物品展示。（美聯社）

每日郵報、JAPAN Forward報導，德仁天皇夫婦原本2020年就要訪問英國，但因新冠疫情推遲，由於英國下周將提前大選，許多王室活動被取消，行程幾乎再度泡湯，所幸最後仍成行，是日本1998年以來首次對英國進行國事訪問。

此行是查理三世登基以來接待的第三次國是訪問，也是他今年稍早宣布罹癌後接待的第一次國是訪問。

卡蜜拉當天身穿一襲白色絲織禮服，頭戴鑲紅寶石與鑽石的頭冠，以日本國旗配色向天皇夫婦致敬。該頂頭冠估計價值約700萬英鎊（約883萬美元），除了英女王伊麗莎白二世生前戴過外，還有一段爭議故事。

這頂頭冠因其設計與象徵意義，被稱為已故英女王佩戴過最具爭議的珠寶之一，使用96枚緬甸 紅寶石來自緬甸人民送給她的結婚禮物；相傳緬甸人贈送96顆紅寶石給伊麗莎白，因為當地信仰認為世上有96種常見疾病，而紅寶石能抵抗這些疾病，因此送這些寶石有保護女王健康的意思。

2019年，伊麗莎白再次佩戴這頂著名頭冠，是在一場英國國宴場合上；當時她接待的是時任美國總統川普。外界因此猜測，女王選擇這頂能「擋煞」的頭冠，暗示對川普的隱晦批評。