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白金漢宮國宴卡蜜拉885萬頭冠吸睛 背後有段爭議往事

編譯梁采蘩／即時報導
英媒報導，卡蜜拉當天身穿一襲白色絲織禮服，頭戴鑲紅寶石與鑽石的頭冠，以日本國旗配色向天皇夫婦致敬。該頂頭冠估計價值約700萬英鎊，除了英女王伊麗莎白二世生前戴過外，還有一段爭議故事。路透
英媒報導，卡蜜拉當天身穿一襲白色絲織禮服，頭戴鑲紅寶石與鑽石的頭冠，以日本國旗配色向天皇夫婦致敬。該頂頭冠估計價值約700萬英鎊，除了英女王伊麗莎白二世生前戴過外，還有一段爭議故事。路透

英王查理三世25日在白金漢宮舉行國宴，盛大款待來訪的日本天皇德仁與皇后雅子妃。宴席上冠蓋雲集，英王后卡蜜拉則以她的穿搭成為討論話題。

英國鏡報與每日快報報導，卡蜜拉當天身穿一襲白色絲織禮服，頭戴鑲紅寶石與鑽石的頭冠，以日本國旗配色向天皇夫婦致敬。該頂頭冠估計價值約700萬英鎊（約885萬美金），除了英女王伊麗莎白二世生前戴過外，還有一段爭議故事。

這頂頭冠因其設計與象徵意義，被稱為已故英女王佩戴過最具爭議的珠寶之一。1973年，伊麗莎白委託王室珠寶商加拉德（House of Garrard）製作這頂頭冠，使用96枚緬甸紅寶石來自緬甸人民送給她的結婚禮物，部分鑽石則是從拆解掉的尼薩姆王冠（Nizam of Hyderabad Tiara）得來。

相傳緬甸人贈送96顆紅寶石給伊麗莎白，因為當地信仰認為世上有96種常見疾病，而紅寶石能抵抗這些疾病，因此送這些寶石有保護女王健康的意思。

2019年，伊麗莎白再次佩戴這頂著名頭冠，是在一場英國國宴場合上；當時她接待的是時任美國總統川普。外界因此猜測，女王選擇這頂能「擋煞」的頭冠，暗示對川普的隱晦批評。

珠寶商史東（Maxwell Stone）表示：「這頂美麗的頭冠不僅具有情感價值，同時也非常寶貴，因緬甸紅寶石極為珍貴稀有。頭冠上的寶石設計成一系列玫瑰圖案，靈感來自都鐸玫瑰，以向英國文化致敬。考慮到這件作品使用的紅寶石和鑽石的數量，我們估計其價值高達約700萬英鎊。」

緬甸 川普 日本

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