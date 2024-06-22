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凱特掌鏡慶生照 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

日皇德仁伉儷訪英 將重遊母校牛津大學

中央社倫敦22日綜合外電報導
日皇德仁與皇后雅子將展開訪英之旅。(路透資料照)
日皇德仁與皇后雅子將展開訪英之旅。(路透資料照)

日皇德仁與皇后雅子22日展開為期一週的訪英之旅，他們將重遊兩人的母校牛津大學，出席國王查爾斯三世作東的國宴，但沒有計畫與正為國會大選備戰的英國首相蘇納克會面。

路透社報導，德仁與雅子原本應於2020年訪英，當時女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）還在世，但最後因COVID-19疫情而延期。

德仁於2019年即位後，與雅子的第一趟海外出訪行程就是在2022年赴英出席伊麗莎白二世的葬禮。在這趟國是訪問前，64歲的德仁談到英國王室在他於1980年代初期負笈英國時所釋出的善意。

他憶起伊麗莎白二世曾邀他到白金漢宮（Buckingham Palace）享用她親手泡的茶。

德仁在東京舉行的記者會中說：「我對女王陛下及王室的溫馨款待有著美好回憶，感覺自己像是他們家庭的一員。」

德仁此行是查爾斯三世（King Charles III）自2022年登基以來接待的第3次國是訪問，也是查爾斯三世今年稍早宣布罹癌後接待的第1次國是訪問。

德仁說，他很感謝查爾斯三世抱恙接待他，也祝福正接受預防性化學治療的王儲妃凱特（Kate）早日克服癌症

德仁說：「我知道他們兩人都處於一段艱辛時期，但我祈求他們治療順利，早日康復。」

德仁此行的正式理由是慶祝日本皇室與英國王室的長年往來，並展現兩國深刻關係。

德仁與雅子也將利用這個機會重返牛津大學，他們曾在不同時期於此地求學。德仁還將造訪他曾在留學期間研究過的泰晤士河（River Thames）防洪設施。

英國將於7月4日舉行國會大選，一名日本外務省官員透露，德仁沒有會晤蘇納克（Rishi Sunak）的計畫。

德仁此行的國是訪問活動將於25日展開，王儲威廉（Prince William）將正式向德仁致意，接著他們將搭乘馬車浩浩蕩蕩沿著林蔭大道前往白金漢宮出席國宴。

德仁也將私下前往溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel），在伊麗莎白二世墳前獻花。

日本 凱特 癌症

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