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凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

編譯中心／綜合21日電
威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）
威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

6月21日是英國王儲威廉王子（Prince William）的42歲生日，妻子凱特王妃(Catherine Princess of Wales)不久前發布一張祝壽照，寫道：「生日快樂爸爸，我們都好愛你！」肯辛頓宮證實，這張照片是由凱特於今年5月在諾福克（Norfolk）旅遊時所攝。

照片裡威廉與喬治、夏綠蒂與路易3名子女，在沙灘上手牽手一起跳躍、所有人都綻放大大笑容，是一張充滿快樂渲染力的照片，凱特用鏡頭抓住這瞬間，也看得出她的攝影功力果然有幾把刷子。

凱特貼文附上一句以凱特名字凱薩琳（Catherine）字首署名的祝福：「爸爸生日快樂，我們都好愛你！Cx」字母X則代表親吻。這張照片發布後，吸引大批網友向壽星祝賀，也博得不少讚美，例如「這張是威廉至今最棒的生日照了」、「王室有史以來最佳照片」、「典型的家庭照佳作，拍得很好，充滿喜悅、愛與歡笑」。不過也有網友還沒忘記凱特在母親節照片鬧出的修圖風波，留言調侃「很棒的photoshop」。

威廉的父親英王查理三世(King Charles III)21日也在IG限時動態，發了父子倆的老照片給兒子慶生，照片裡是年輕的查理抱著還是小寶寶的威廉。查理三世寫道：「祝福威爾斯親王生日快樂。」

16日父親節當天，威廉夫妻官方帳號也發布了一張威廉與3名子女站在沙灘上面向大海靠在一起的背影照，附上「爸爸，我們愛你，父親節快樂」，並附上3人的名字字首字母G（喬治）、C（夏綠蒂）與L（路易），算是3姊弟首次在社群媒體署名。據了解，這幀家庭照應該也是由今年發現罹癌、持續接受化療的凱特拍攝，圖說末尾有1枚照相機圖案與「威爾斯王妃」字樣。

威廉王子自今年初開始，一連面對父親查理三世與妻子凱特罹癌的打擊，他身為英國君王第一順位繼承人，在國王與妻子治療期間，對外要獨自肩負履行皇室義務重任，因弟弟哈利王子已脫英，對內則要當妻子與3子女依靠的對象，他承受的辛苦與壓力，外界實在難以想像。幸好，查理的治療有所好轉，並已開始逐漸恢復公務，凱特15日也現身君主官方慶生遊行。

凱特 查理三世 字母

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