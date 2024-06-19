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刻意跟罹癌凱特搶鋒頭？梅根宣傳新產品時機挨批「離譜」

刻意跟罹癌凱特搶鋒頭？梅根宣傳新產品時機挨批「離譜」

編譯梁采蘩／即時報導
英國凱特王妃15日首度在宣布罹癌後公開露面，參加「軍旗敬禮分列式」。但哈利妻子梅根挑在該活動前數小時發布她的個人品牌新產品，似乎有意搶鋒頭，被王室專家批評「離譜」。（美聯社）
英國凱特王妃15日首度在宣布罹癌後公開露面，參加「軍旗敬禮分列式」。但哈利妻子梅根挑在該活動前數小時發布她的個人品牌新產品，似乎有意搶鋒頭，被王室專家批評「離譜」。（美聯社）

英國凱特王妃15日首度在宣布罹癌後公開露面，參加「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）活動，受到高度矚目。但哈利妻子梅根挑在該活動前數小時，發布她的個人品牌新產品，似乎有意搶鋒頭，被王室專家批評「離譜」。

英國太陽報報導，哈利的馬球球友當天在IG發布照片，顯示收到梅根寄去的美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard）新產品：覆盆子果醬與寵物狗餅乾。

梅根今年3、4月推出自有品牌的第一項產品是草莓果醬，限量50罐，當時也有類似的公關操作，讓她的名媛好友在社群媒體上發照片。這次的覆盆子果醬則更稀少，照片上可見只生產了兩罐。

王室評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示：「梅根哈利知道，他們做的每件事都受到媒體關注，他們竟然在軍旗敬禮分列式當天做這種事，實在相當愚蠢...罐子標籤上寫著二號，如果她只會寄出兩罐，那有什麼意義？這在公關意義上毫無道理。太荒謬了。」他說，公關人員應該要警告梅根別這麼做，讓她提醒朋友別挑這天發照片。

費茲威廉斯也說，「薩塞克斯公爵夫婦以搶走王室鎂光燈而聞名，他們從不在乎王室守則，即行程不要撞期」。

另一方面，15日是英王查理三世的官方壽辰，16日則是西方父親節，但哈利並未在這兩個特別日子為正在抗癌的父親送上祝福。哥哥威廉王子則上傳一張溫馨照片，顯示孩提時的他與父親正在踢球。費茲威廉斯說，對於沒收到哈利的問候，查理可能「心已冷」。

「薩塞克斯夫婦與媒體的關係時而太密切，例如哈利今年2月探視查理後就接受早安美國訪問。薩塞克斯夫婦反對媒體報導他們的方式，但我的天啊，如果你看看他們近年來如何利用媒體，有時已經是殘酷無情了。」費茲威廉斯表示。

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