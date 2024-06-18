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「我們愛你」威廉3兒女首次署名發文慶父親節 凱特掌鏡

編譯中心／綜合17日電
英國王儲威廉三名子女首次用他們自己名義發文，祝賀父親節。（取材自Instagarm）
英國王儲威廉三名子女首次用他們自己名義發文，祝賀父親節。（取材自Instagarm）

英國、美國、日本等國家將6月第三個星期天定為父親節，因此6月16日父親節，英國王室發放王儲威廉與三名子女的新照片，留言署名「G, C & L」，分別代表喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis），他們寫道「我們愛你，爸爸。父親節快樂。」照片由凱特王妃拍攝。

威廉與凱特過去不時會透過英國王室的社交網站發文，如署名W便是代表威廉。這次是威廉三名子女首次用他們自己名義發文。

這是透過英國王室威廉與凱特的官方IG帳號，分享上個月全家一起到諾福克海邊旅行時，由凱特王妃掌鏡拍下威廉擁著三個孩子的溫馨背影照，並以孩子的口吻寫下「爸爸，我們愛你」祝福威廉父親節快樂，網友們紛紛盛讚「好美的畫面」。

凱特王妃年初被診斷出罹癌，必須進行預防性化療，因此暫時放下資深王室成員的公務，專心休養，上周她暌違近半年公開現身，參加查理三世壽辰遊行，雖然看起來氣色不錯，但明顯身形消瘦。

威廉同時也曬出一張自己兒時與父親查理三世在庭園踢球的合照，祝他父親節快樂。

另外，英國王室也在社交平台分享一段查理三世兒時與父親菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）相處點滴的黑白影片，祝福天下所有的父親，特別是那些父母已經不在身邊的人，度過一個輕鬆的父親節。

6月16日是英國父親節，威廉王子發放一張兒時與父親英王查理在庭園踢球的合照，祝福...
6月16日是英國父親節，威廉王子發放一張兒時與父親英王查理在庭園踢球的合照，祝福他父親節快樂。（取材自Ｘ平台）

凱特 查理三世 日本

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