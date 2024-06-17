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日佳子公主平價穿搭 宮內廳有微言 日媒：她常穿姊舊衣

編譯中心／綜合16日電
日本皇室秋篠宮佳子公主於5月25日至6月1日訪問希臘，紀念兩國建交125周年。（美聯社）
日本皇室秋篠宮佳子公主於5月25日至6月1日訪問希臘，紀念兩國建交125周年。（美聯社）

日本皇室秋篠宮佳子公主於5月25日至6月1日訪問希臘，紀念兩國建交125周年，被當地媒體譽為「東洋的黛安娜」，時尚也受到關注。她特別挑選的一件地中海藍針織衫價格意外平實，僅2990日圓（約19美元），已因訂單激增而斷貨。不過，宮內廳對此似乎有微言，也有日本皇室專家質疑她的穿搭不能夠體現皇室風範，太過輕浮。

日本週刊現代報導，日本皇室記者分析，「佳子殿下5月27日訪問薩拉米斯島修道院時穿的海軍藍襯衫和寬褲引起關注，這是她姊姊小室真子結婚前於2017年6月訪問不丹時穿過的舊衣服。」

佳子今年1月參加「講書始」儀式時身穿的一襲藍色洋裝，也是真子在2020年曾穿過的。除此之外，佳子還穿過許多姊姊留給她的衣服。像是佳子去年12月拍攝29歲生日照片時穿的和服，真子2016年訪問巴拉圭時穿過。佳子去年11月參訪秘魯城市庫斯科時穿的綠色洋裝，同樣是真子參訪不丹的服裝。

記者分析，「這顯示真子在離開娘家時，留下了很多衣服。事實上，她結婚前堅決地拒絕了天皇和皇后給她的任何結婚禮物」。

宮內廳相關人士表示，真子可能想要藉此對抗社會一直以來對她的批評，認為「我不想穿任何用稅金買的東西」、「想要和娘家斷絕關係」等。

日本週刊雜誌對於皇室成員的報導大多是「負面消息」，經典例子就是真子在2017年與小室圭訂婚後，八卦雜誌不斷挖掘小室母親的過去，報導她的金錢糾紛，讓兩人拖到2021年才完婚。據稱真子還因此罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumaticstress disorder, CPTSD），婚後遠走美國生活。

進入適婚年齡的佳子，可能的結婚對象最近被週刊頻頻報導。佳子與真子目前就讀高三的弟弟悠仁，也因為可能以論文獲推薦就讀東京大學，而被週刊質疑他的學術能力。可以說，部分媒體對於皇室的視線並不友善。

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