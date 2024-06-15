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凱特王妃聲明：化療「進展良好」會參加英王生日閱兵

編譯中心／綜合14日電
這張由肯辛頓宮提供的未註明日期的照片顯示，凱特王妃本周早些時候在倫敦以西的溫莎。 （美聯社）
這張由肯辛頓宮提供的未註明日期的照片顯示，凱特王妃本周早些時候在倫敦以西的溫莎。 （美聯社）

英國凱特王妃14日指出，她將參加英國國王查理三世 生日遊行，這將是她披露罹癌6個月後首度公開露面。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位42歲的英國王儲妃發布聲明，在未具體指明的癌症上進行化療，她已「取得良好進展」，化療仍將持續「進行幾個月」。凱特王妃表示，她希望參加「夏季的一些公共活動」，以及明天慶祝查理三世生日的皇家閱兵儀式。

這份聲明是透過凱特王妃的社群媒體管道發布，配上一張本周稍早在倫敦以西的溫莎（Windsor）所拍攝的照片。她在聲明中說：「我已取得良好進展，但任何接受化療的人都知道，期間的日子時好時壞。」

身為王儲妃和三名孩子母親的凱特表示，在她覺得身體狀況不錯時，已開始「在家裡做些工作」。

凱特前次公開露面是在去年12月的聖誕皇室聚會，隔年3月她披露罹癌。查理三世今年2月也宣布診斷出罹患癌症，至於罹患何種癌症則未具體說明。

75歲的查理三世已展開療程，今年4月英國官員表示，醫生對國王的進展感到「相當鼓舞」，並允許他恢復公務。今年生日遊行，查理三世將搭乘馬車，不同於去年騎馬慶生。

此外，據說「脫英」來洛杉磯定居的英國哈利王子與妻子梅根最近有意返英買房，未來會在美、英之間往返。媒體報導他們原想在好萊塢建立品牌，但推出幾部紀錄片後，卻被人發現他們只是在不斷地消費英皇室，昔日與他們交好的好萊塢大牌已紛紛與他們保持距離。

黛安娜王妃前管家貝雷爾（Paul Burrell）向媒體分析：「美國人就愛英皇室，但是現在看清了哈利與梅根只能算次要角色，他們的朋友圈變得越來越小……，歐普拉似乎不再與他們有來往，其他名人也不理他們了。」

另有消息傳出，哈利雖然現在已經把定居地改為美國，但因為他婚前就認識的朋友們因為與梅根處不來，不肯去洛杉磯拜訪他，加上他也開始想家，他有意回英國置產，方便日後往返兩地。

凱特 查理三世 癌症

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