怕觸怒英國王室？梅根再回去演戲恐難上加難

梅根(中)曾是超夯影集「無照律師」的固定要角之一。(取材自IMDb)

英國哈利 王子之妻梅根 ，曾經是個在好萊塢打拚的女演員，事業最高峰是在人氣夯劇「無照律師」擔任主角之一，隨著她嫁進英國皇室，該劇也逐漸畫下句點；但因為從有線頻道轉戰影音平台後，再度締造收視熱潮，竟然使得梅根重回演藝圈又出現了可能性，然而她目前看似回去當演員的機率不很高。

眾所周知，梅根、哈利和英國皇室自從他們主動宣布卸下重要成員身分後就關係欠佳，之後由於他們在Netflix紀錄片或是歐普拉的電視專訪，都不客氣地揭露皇室運作的可議之處，哈利也在個人回憶錄中自曝被身為王儲的哥哥威廉動粗，還批評繼母、現任英國王后卡蜜拉會為了拉攏新聞界，不惜出賣梅根，把梅根的祕密透露給媒體知道，惹得英國皇室重要高層，幾乎都對他和梅根很有芥蒂，遲遲難以和解。

寫過英國皇室專書的皇室專家湯姆昆恩分析，梅根就算在英國皇室不受歡迎，貴族頭銜並沒有被剝奪，若是有爭議性的角色找上門，她如果接了，皇室又該怎麼面對？就因為皇室可能無法對她回去當演員完全放心，哈利和她也會覺得先不要比較好。

再者湯姆昆恩認為，梅根現在也不一定想要回去演戲，她似乎對於轉型當重量級企業家更感興趣，比較想將心力都用在這方面上。再者拍戲是要以劇組為優先，生活裡面有很多事情都必須被迫配合，哈利還不太懂演員生活的真貌，才會很希望梅根能夠回到片廠，等他明白演員很容易要在現場待上一整天也不能陪家人，他就不會那麼熱中了。

另據英國每日郵報報導，英王王查理2月罹癌後，相當渴望見到哈利和梅根的孩子亞契、莉莉貝 ，希望能跟孫子、孫女面對面一起享受天倫之樂。因為自孫子出生後，查理只跟孫子、孫女見過幾面，他希望能夠彌補失去的時間。