二戰老兵關心「凱特王妃病況」 威廉王子證實有好轉

英國威廉王子(左)6日出席二戰諾曼地登陸80周年紀念儀式，並慰問二戰老兵。(歐新社)

適逢諾曼第登陸80周年，英國6月5日在樸茨茅斯（Portsmouth）舉行紀念活動，國王查理三世 （King Chars III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）、威廉王子、英相蘇納克（Rishi Sunak）等政要皆出席。儀式結束後，王室成員陸續向諾曼地登陸退伍軍人寒暄，與他們握手，感謝他們的奉獻。

其中有一名坐在輪椅上，高齡100歲的老兵維文（Geoffrey Weaving）相當關心凱特 王妃的病況，並直接向威廉王子問起：「你的太太有好一點嗎？」而威廉王子也親切彎下腰回應：「是的，她有好轉了，謝謝。」老兵聽了後開心表示：「太好了！感謝主。」

What a sweet man asking Prince William how Catherine is doing ♥️



So many lovely moments from today.



pic.twitter.com/1oLFRaDGyA — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) 2024年6月5日

同時威廉王子也指出，凱特也很想來參與這場活動，因為她的祖母在二戰時，曾在英國政府負責密碼解讀的主要機構，布萊切利園（Bletchley Park）負責破譯密碼，這使她與現場許多同樣有擔任過密碼破譯員的女性之間，有許多共同點，這些女性對戰事有高度貢獻，且都對工作守口如瓶，一直到戰爭結束後非常久才曝光。最後威廉王子也對維文喊話：「很高興見到你。」並與他相約5年後，諾曼第登陸85週年紀念再見。

另外，凱特王妃2019年時，曾親自到訪布萊切利園，並告訴在場幾名正在學習使用破譯密碼機器的學童，自己的祖母曾在這裡工作，當時凱特表示，自己祖母曾發誓不得談論工作，因此在世時從未告訴過她們相關話題，儘管這讓她感到遺憾，但同時也很敬佩向祖母這樣的女性，希望後代能記住她們的貢獻。

TVBS新聞網

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