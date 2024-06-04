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哈利、梅根慶賀女兒3歲生日 英皇室沒人接到邀請

記者蘇詠智／即時報導
哈利、梅根與兩個孩子在美國有自意己的生活，英皇室已經管不太到。（路透資料照片）
哈利、梅根與兩個孩子在美國有自意己的生活，英皇室已經管不太到。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室關係緊張，就連哈利的父親查理、大嫂凱特雙雙在癌症治療中，也沒有對他放鬆戒心，他上個月返英為自己催生的「不屈不撓運動會」10周年做活動，查理也沒有抽空與他見面。因而哈利、梅根為女兒莉莉舉行3歲的慶生會，被揭露一位皇室貴族都沒邀請，似乎就不那麼奇怪，但他們不管怎麼做都只會討英國人的嫌棄，自然又被諷刺的很難聽。

莉莉在出生的時候，由於外界認為她的名字來自伊莉莎白二世女王之父親和丈夫稱呼她的暱稱，就算哈利表明是藉此向女王祖母致意，仍被英國民眾和媒體圍剿，砲轟他不夠尊敬自己的長輩。然而現在莉莉已經3歲了，遠比爸媽受歡迎，根據皇室專家湯姆昆恩所言，查理不只有準備禮物也發了訊息來祝小孫女生日快樂，他還打算幫莉莉親手做一個跟送給她堂哥喬治王子一樣好的禮物，等莉莉的爸媽跟皇室和解後就可以交到莉莉的手上。

在查理的心目中，莉莉和她的哥哥亞契，都還是自己很想念的孫兒，儘管從他們出生到現在，見不上幾面，心裡還是記掛著他們，也一直很希望哈利和梅根能常把他們帶回英國，與其他皇室親戚相處，無奈皇室與哈利、梅根翻臉翻得太徹底，梅根完全不想帶莉莉回英國。

既然英國皇室一個人都沒受邀，哈利與梅根到底請了誰來為莉莉慶生？反倒可能是美國的名人或好萊塢紅星。據湯姆昆恩透露，住在離他們家很近的凱蒂佩芮與奧蘭多布魯應該有到場，梅根視為好友的葛妮絲派楚及媒體女王歐普拉，應該也都是他們有提出邀約的重要貴賓。

查理連小孫女的3歲生日會都沒接到邀請，卻還是為她準備了禮物。（路透資料照片）
查理連小孫女的3歲生日會都沒接到邀請，卻還是為她準備了禮物。（路透資料照片）
莉莉剛過3歲生日，英國皇室的親戚，一個都沒受邀來為她慶生。（路透資料照片）
莉莉剛過3歲生日，英國皇室的親戚，一個都沒受邀來為她慶生。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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