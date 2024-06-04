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日皇將正式訪問英國 德仁夫婦出席查理三世晚宴

中央社／東京4日綜合外電報導
日皇德仁、英國國王查理三世。（路透）
日皇德仁、英國國王查理三世。（路透）

日本內閣會議今天上午決定，日皇德仁與皇后雅子6月22日至29日將正式訪問英國。白金漢宮也證實日皇夫婦將到英國進行國是訪問，預計出席英國國王查理三世夫婦舉辦的晚宴。

讀賣新聞報導，這是日皇夫婦2019年即位後第二度出訪，兩人前一次至海外訪問是2023年6月的印尼行；而前一次有日皇赴英國國是訪問，得追溯到1998年。

德仁與雅子6月22日將搭乘日本政府的專機從羽田機場出發，並於當天傍晚抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。

德仁6月23日計畫前往倫敦當地一間推廣日本文化的機構，6月24日視察泰晤士河防洪閘（Thames Barrier）。

日皇夫婦正式的國是訪問行程從6月25日開始至27日。兩人6月25日參加完歡迎儀式後，預計赴西敏寺（Westminster Abbey）的無名戰士墓塚（Grave of the Unknown Warrior）獻花，並在當晚出席英王查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）舉辦的晚宴。

雅子因為目前在療養中，屆時將在下榻地點調整身體狀況後參加活動，將不出席6月26日晚間由「倫敦金融城」（City of London）代表們主持的晚宴，但6月27日預計會向英王夫婦道別。

德仁6月27日下午將前往溫莎城堡（Windsor Castle），向已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與夫婿菲立普親王（Prince Philip）的長眠之處致意。

日皇夫婦6月28日計畫訪問兩人均曾留學過的牛津大學，並於當晚搭乘政府專機離開英國，預計在6月29日抵達日本。

昭和天皇、上皇明仁曾分別於1971年與1998年赴英國進行國是訪問。

法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）今天也證實日皇夫婦將在6月22日起訪問英國，國是訪問的正式行程從6月25日起至6月27日，為期3天。

64歲的德仁此行將與英王夫婦、王儲威廉王子（Prince William）等英國王室成員會面。

不過，白金漢宮的發言人表示，由於英國7月4日將舉行大選，德仁的訪問行程經過「微調」，但未透露具體細節。

現年75歲的查理三世自即位以來已接待過兩名到英國國是訪問的國家元首，分別是2022年訪英的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與2023年訪英的南韓總統尹錫悅。

法新社提到，威廉王子的妻子、威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）將不會在日皇夫婦訪英時露面。她目前正接受化療對抗癌症，從2023年12月的王室聖誕禮拜後，即消失於公眾視野。

日本 查理三世 凱特

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