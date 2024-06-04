英王欽點 貝克漢任國王基金會大使 騎士爵位指日可待

英國球星貝克漢（右）日前赴莊園晤英王查理（左），獲任命國王基金會首名大使。（取材自國王基金會網站）

英國查理國王在一場現金換榮譽的醜聞後，轉向英國前國腳貝克漢（David Beckham）品牌，以幫助他重建其主要慈善基金會的聲譽。另外，皇室專家理查費茲威廉警告，皇室最好期望Netflix 願意跟英國哈利 王子與其妻子梅根 再續新約，不然對他們來說，後果將不堪設想。

每日郵報報導，英國國王查理三世欽點貝克漢擔任「國王基金會」大使，這是基金會自查理三世去年登基至今首度發表任命，也是英王罹癌後恢復職務的首要任務之一，外界解讀貝克漢距離夢寐以求的騎士爵位更進一步，他本人也直呼「心情非常激動」。

國王基金會創立於1986年，當時查理三世還是威爾斯親王，成立宗旨是支援「永續社群」，並且為青年世代提供以農村技能為主的教育課程。

49歲貝克漢談到此事難掩興奮之情，表示即將和國王基金會攜手合作「心情激動」，且將致力協助基金會推廣教育課程，確保年輕人更接近自然環境。

貝克漢5月才獲邀到英王親手打造的海格洛夫莊園（Highgrove）參觀，並商談基金會大使事宜，該莊園同時是基金會資助的教育工作坊總部。

當時媒體捕捉到兩人有說有笑的畫面，顯現貝克漢與英王的好交情，而新大使也是英王繼罹癌後停工、再恢復職務以來的首要任務之一，凸顯莊園之約的重要性。

另據報導，英國哈利王子與妻子梅根，自從主動宣告卸下皇室重要成員身分後，幾年下來在美國自力更生、成果有限，某些簽妥的合約，最後還提前解約作收，使得他們與Netflix是否在明年約滿後還繼續合作，格外受到外界關注。根據皇室專家理查費茲威廉的警告，皇室最好期望Netflix願意跟哈利、梅根再續新約，不然對他們來說，後果將不堪設想。