我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

英王欽點 貝克漢任國王基金會大使 騎士爵位指日可待

編譯中心／綜合3日電
英國球星貝克漢（右）日前赴莊園晤英王查理（左），獲任命國王基金會首名大使。（取材自國王基金會網站）
英國球星貝克漢（右）日前赴莊園晤英王查理（左），獲任命國王基金會首名大使。（取材自國王基金會網站）

英國查理國王在一場現金換榮譽的醜聞後，轉向英國前國腳貝克漢（David Beckham）品牌，以幫助他重建其主要慈善基金會的聲譽。另外，皇室專家理查費茲威廉警告，皇室最好期望Netflix願意跟英國哈利王子與其妻子梅根再續新約，不然對他們來說，後果將不堪設想。

每日郵報報導，英國國王查理三世欽點貝克漢擔任「國王基金會」大使，這是基金會自查理三世去年登基至今首度發表任命，也是英王罹癌後恢復職務的首要任務之一，外界解讀貝克漢距離夢寐以求的騎士爵位更進一步，他本人也直呼「心情非常激動」。

國王基金會創立於1986年，當時查理三世還是威爾斯親王，成立宗旨是支援「永續社群」，並且為青年世代提供以農村技能為主的教育課程。

49歲貝克漢談到此事難掩興奮之情，表示即將和國王基金會攜手合作「心情激動」，且將致力協助基金會推廣教育課程，確保年輕人更接近自然環境。

貝克漢5月才獲邀到英王親手打造的海格洛夫莊園（Highgrove）參觀，並商談基金會大使事宜，該莊園同時是基金會資助的教育工作坊總部。

當時媒體捕捉到兩人有說有笑的畫面，顯現貝克漢與英王的好交情，而新大使也是英王繼罹癌後停工、再恢復職務以來的首要任務之一，凸顯莊園之約的重要性。

另據報導，英國哈利王子與妻子梅根，自從主動宣告卸下皇室重要成員身分後，幾年下來在美國自力更生、成果有限，某些簽妥的合約，最後還提前解約作收，使得他們與Netflix是否在明年約滿後還繼續合作，格外受到外界關注。根據皇室專家理查費茲威廉的警告，皇室最好期望Netflix願意跟哈利、梅根再續新約，不然對他們來說，後果將不堪設想。

在理查費茲威廉的眼中，Netflix和哈利、梅根簽約，有可能是希望能在招牌大戲「王冠」(The Crown)之外，也有其他與英皇室相關的節目內容，既然「皇冠」已宣告落幕，他們對哈利和梅根的興趣就會少了。要是Netflix明年合約到期選擇不續約，以哈利和梅根優渥的生活所需要的費用，加上他們的慈善基金Archewell很少收到捐贈，他們必然會陷入財務危機，到最後只有再用唯一的招數：爆皇室猛料贏得各方關注，順便帶來大量收入。這對英皇室絕對是場惡夢。

哈利（右）與梅根的任何舉動，都能挑動英國皇室人員的敏感神經。（歐新社資料照片）
哈利（右）與梅根的任何舉動，都能挑動英國皇室人員的敏感神經。（歐新社資料照片）

哈利 梅根 Netflix

上一則

已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

下一則

以6.3萬極端教派免當兵 內唐亞胡挨轟「有何理由拖下去」

延伸閱讀

英皇室小心…哈利與梅根若不跟Netflix續約 後果嚴重

英皇室小心…哈利與梅根若不跟Netflix續約 後果嚴重
梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望
8年前哈利認愛梅根宣言 慘遭英國王室官網刪除

8年前哈利認愛梅根宣言 慘遭英國王室官網刪除
哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標