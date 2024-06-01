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梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

在英國哈利王子與皇室間的公開不和之中，廣大的英國媒體、皇室專家、酸民都把矛頭指向他的妻子梅根，認為兩人結識之前，哈利在皇室活得好好的，也不跟誰起衝突，但跟梅根一談戀愛、結婚，馬上為了她與皇室一堆人槓上，將她描繪成皇室不和事件的「反派」。不過皇室專家珍妮龐德卻認為，梅根當初嫁入皇室，原本就抱著錯誤的期待。

珍妮龐德表示，梅根以為她只是夠拚命夠努力，就能夠成為「領頭羊」，殊不知英皇室就不是一般環境，就算她再怎麼表現，不要說「領頭羊」好了，她連第2個頭頭都當不上。珍妮龐德說道：「你想要全部掌控你的生活，沒有什麼大錯。你想要得到外界的關注眼光，也沒什麼問題。問題是，英國皇室絕對不是你去爭取這些該利用的管道。」她覺得梅根也不像酸民講的那麼渴盼被當成超級巨星，只是很希望能在自己可以掌握的情況下過自己的日子，梅根是個獨立自主的女性，也有很強的主見，她絕對能以她想要的任何方式去部署自己的生活，應該可以得到不受制於人的快樂。

而八卦刊物則稱梅根與哈利其實想要的方向不一樣，梅根期待自身更具有貴族感，哈利卻很希望梅根能回到好萊塢，在演藝發展上更上層樓，覺得那樣很酷，可惜梅根是很開心自身的演藝能力被老公看重，卻沒有很想走回頭路。只是在經過與英皇室的不和之後，梅根也對再回到英國徹底看破，皇室專家都預言她是絕對不會想再回去了。

梅根被認為只想要不受控、可以自己掌握的人生。（路透資料照片）
梅根被認為只想要不受控、可以自己掌握的人生。（路透資料照片）

梅根 哈利 龐德

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