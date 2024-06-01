我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

編譯中心／綜合31日電
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

英國凱特王妃自3月宣布罹癌後，低調養病，近來傳出健康狀況好轉。英媒報導，凱特最近和威廉王子被目擊現身北諾福克的一家熟食店。

據英國「Eastern Daily Press」報導，威廉王子與凱特王妃5月28日被目擊現身位於霍爾特（Holt）的熟食店「Bakers & Larners」。一名目擊者表示，很高興看到威廉夫婦，當天威廉買了巧克力。而Bakers & Larners發言人證實威廉夫婦到訪，期待他們再度光臨。

事實上，凱特王妃今年初接受腹部手術後，今年未公開執行王室公務，3月透過影片宣布罹癌，期盼外界給予家庭隱私。治療期間，她與威廉王子和三個孩子住在安默莊園養病。過去一個月裡，有消息指凱特病況好轉，也被目擊與家人外出辦事。不過，白金漢宮日前聲明，凱特王妃需等到健康狀況經醫師許可，才會回歸王室公務。有消息人士表示，凱特王妃今年的行程都是空白的。

白金漢宮5月30日宣布，國王查理三世和王后卡蜜拉將出席6月8日的「皇家軍隊閱兵儀式」（Trooping the Colour），但凱特王妃確定不會參加。

每日鏡報5月31日披露，英國每年6月都會舉行又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」，今年訂在6月15日登場，在此之前則有兩場彩排活動，分別是1日的少將檢閱（The Major General's Review）與8日的長官檢閱（The Colonel's Review）。

據報導，凱特身為愛爾蘭衛隊榮譽司令，通常會出席第二場活動與接受敬禮。肯辛頓宮30日證實，凱特今年將不會出席國王誕辰慶典前的最後彩排，但沒有排除她會出席一周之後的重頭戲。

凱特 查理三世 皇家

上一則

印度空姐1公斤黃金塞直腸走私 下飛機就被抓

下一則

北韓放棄和統 禁止孩童取名「統一」、「一個」...

延伸閱讀

查理三世誕辰閱兵6/15登場 凱特將在白金漢宮陽台亮相

查理三世誕辰閱兵6/15登場 凱特將在白金漢宮陽台亮相
這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了
罹癌治療中仍心繫慈善事業 英王室鬆口透露凱特近況

罹癌治療中仍心繫慈善事業 英王室鬆口透露凱特近況
英凱特王妃愛牌 ME+EM在美展店

英凱特王妃愛牌 ME+EM在美展店

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。（新華社）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴