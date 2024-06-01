凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

英國凱特 王妃自3月宣布罹癌後，低調養病，近來傳出健康狀況好轉。英媒報導，凱特最近和威廉王子被目擊現身北諾福克的一家熟食店。

據英國「Eastern Daily Press」報導，威廉王子與凱特王妃5月28日被目擊現身位於霍爾特（Holt）的熟食店「Bakers & Larners」。一名目擊者表示，很高興看到威廉夫婦，當天威廉買了巧克力。而Bakers & Larners發言人證實威廉夫婦到訪，期待他們再度光臨。

事實上，凱特王妃今年初接受腹部手術後，今年未公開執行王室公務，3月透過影片宣布罹癌，期盼外界給予家庭隱私。治療期間，她與威廉王子和三個孩子住在安默莊園養病。過去一個月裡，有消息指凱特病況好轉，也被目擊與家人外出辦事。不過，白金漢宮日前聲明，凱特王妃需等到健康狀況經醫師許可，才會回歸王室公務。有消息人士表示，凱特王妃今年的行程都是空白的。

白金漢宮5月30日宣布，國王查理三世 和王后卡蜜拉將出席6月8日的「皇家 軍隊閱兵儀式」（Trooping the Colour），但凱特王妃確定不會參加。

每日鏡報5月31日披露，英國每年6月都會舉行又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」，今年訂在6月15日登場，在此之前則有兩場彩排活動，分別是1日的少將檢閱（The Major General's Review）與8日的長官檢閱（The Colonel's Review）。

據報導，凱特身為愛爾蘭衛隊榮譽司令，通常會出席第二場活動與接受敬禮。肯辛頓宮30日證實，凱特今年將不會出席國王誕辰慶典前的最後彩排，但沒有排除她會出席一周之後的重頭戲。