哈梅8年前認愛宣言 慘遭王室官網刪除

罹患癌症的英國查理國王（右二）與凱特王妃（後排左一）去年都出席軍旗敬禮分列式閱兵。（路透）

英國哈利 王子與王室公開鬧不和，至今仍未能修補關係，但在他身旁還有個與他同一陣線的妻子梅根 ，然則最近，英國王室官網竟然悄悄刪除哈利2016年的「認愛宣言」，在這份宣言中，除了公開與梅根的戀情，並捍衛她免於種族歧視攻擊，沒想到竟已被刪除，外界看來是王室與哈利、梅根正式畫清界線。

根據「E! News」報導，哈利王子在2016年11月8日，透過當時的發言人傑森克瑙夫（Jason Knauf）公開與當時還是女友梅根的戀情，並於2018年結婚，先後育有5歲兒子亞契、2歲女兒莉莉貝，並辭去英國王室職務，改到美國加州生活，向過去告別。

然則雙方的關係依舊沒有好轉，近來由於兩人到奈及利亞訪問，當地給予如王室貴族出巡的高規格接待，民眾們更是熱情迎接他們到訪，更讓哈利的父親查爾斯與兄長威廉火冒三丈，王室專家認為有可能使他們的不和變得更嚴重，也許永遠無法和解。

另據英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮30日指出，罹癌的國王查理三世 （Charles III）將乘坐馬車參與下月15日舉行、一年一度的「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）閱兵大典。查理三世去年騎馬參與了儀式，今年會與王后卡蜜拉（Queen Camilla）乘坐蘭道馬車（Ascot landau），在車廂中閱兵。