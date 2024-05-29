抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。（新華社）

英國凱特 王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象，而肯辛頓宮官員也透露，成千上萬來自民眾的加油集氣信件「淹沒」了威廉夫婦；此外，被稱為日本 「皇室第一美女」的佳子公主，目前正出訪希臘，以紀念兩國建交125周年。

每日郵報報導，42歲凱特今年初才接受腹部手術，3月透過預錄影片宣布罹癌、正在接受預防化療，此後便暫停王室職務，一直沒有公開露面，僅在3月底透過社群分享和公主、王子的合照，慶祝母親節 。不過，當時照片鬧出「修圖門」風波，導致多家主要通訊社要求下架。

報導指出，正在抗癌的凱特近來和家人外出走動的時間變多，也許說明身體狀況有所好轉。但是肯辛頓宮強調，凱特還需要時間和空間康復。

另一方面，肯辛頓宮透露，這段日子以來收到成千上萬加油打氣的信件，備受感動。

所有寄給王室成員的信件一律由宮廷郵局（Court Post Office）處理，正常情況下，王室一周最多收到1000封信，但從3月份以來，收信數量遠超過平均。

對此肯辛頓宮表示，雖然信件數量之大難以消化，但是員工希望能回覆所有寄信人。

另一方面，被希臘媒體稱為「東洋黛安娜」的佳子公主，參觀帕德嫩神廟時，穿上藍色針織衫搭配白色長褲，希臘國旗配色相當吸睛；她在參訪過程中不時流露出微笑，親切又溫和。

FNN報導指出，「訪問的第一天，佳子公主參觀了雅典的世界遺產，帕德嫩神廟，她穿著藍色和白色的服裝，與希臘國旗配色呼應。」隔天，佳子身穿清新的白色褲裝，搭配湖水綠高跟鞋和包包，參觀衛城博物館，絕佳的穿衣品味，再度吸引媒體的目光，而日媒也注意到，佳子每次出訪都會根據目的地，選擇服裝配色。

FNN稱，「當地媒體報導，佳子公主是『東洋黛安娜』，並形容她性格溫和，自然優雅美麗動人。」

TBS報導稱，「出發前，佳子公子拜訪希臘駐東京大使館，為向希臘國旗顏色致敬，而穿上藍色外套，去年訪問秘魯時，配戴羊駝項鍊成為熱門話題。」至今已執行三次海外公務的佳子，以高衣Q和親切優雅的態度，吸引日本與國際媒體關注。