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哈利梅根王室規格訪奈及利亞 傳查理暴怒擬摘頭銜

記者蘇詠智／綜合20日電
梅根（左）與哈利在奈及利亞受到宛如皇室重要成員般的款待，讓英皇室大為不滿。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利在奈及利亞受到宛如皇室重要成員般的款待，讓英皇室大為不滿。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根是皇室眼中的頭痛人物，他們已經和皇室的大多數親友們都沒往來，形同陌路，但就算如此，也還是有辦法讓父王查理與王儲兄長威廉火冒三丈，例如最近的奈及利亞之旅，兩人受到的款待是等同於皇室重要成員的規格，查理與威廉簡直無法忍受，想盡辦法要讓他們兩個「受到教訓」，以後「不敢再犯」。

哈梅兩人日前走訪奈及利亞，受該國「和平航空」（Air Peace）創辦人兼執行長歐尼馬（Dr. Allen Onyema）招待搭乘免費航班，但歐尼馬卻遭爆料是洗錢超過2000萬美元的美國通緝犯。

從寫過皇室專書的專家湯姆昆恩眼中，查理根本對哈利與梅根束手無策，他被這件事氣到想要剝奪他們的皇室頭銜，可是又擔心在公眾眼中顯得此舉充滿報復意味，所以才沒有真的去做。湯姆昆恩預言查理和威廉接著會設法阻斷哈利與梅根以後有類似出訪奈及利亞的機會，也許會透過秘密的溝通管道讓其他國家知道，不要以接待皇室重要成員的規格邀請哈利和梅根過去訪問，可是這樣子的難度也頗高。

查理與威廉心中最大的恐懼，就是梅根如此我行我素的搞叛逆，最終會使她顯得比其他乖乖聽話的皇室成員們更有個性、更吸引人，梅根心裡也很清楚這一點，所以她常常在拍照時挽著哈利的手，她曉得威廉與妻子凱特絕對不會這樣做。

只是哈利和梅根也無法永遠稱心如意，他倆在美國已經待了4年，留給外界看到的最大成績，還是公然與英皇室嗆起來，其他沒啥特出的表現。

英王查爾斯據傳近日又被小兒子與兒媳氣到快要爆怒。（路透資料照片）
英王查爾斯據傳近日又被小兒子與兒媳氣到快要爆怒。（路透資料照片）
梅根（左）拍照時常挽著哈利的手，據稱也是別有盤算。（路透資料照片）
梅根（左）拍照時常挽著哈利的手，據稱也是別有盤算。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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