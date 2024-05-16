英王查理首幅肖像畫一片紅 被指好像「下血獄」

英國國王查爾斯三世（右）在肖像畫前會見藝術家伊歐（左），查理的首張肖像畫近拍， 是以他穿著威爾士衛隊制服為主要形象，還有一隻盤旋的蝴蝶。（路透社）

英國國王查理三世 14日公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。由藝術家伊歐創作的這幅畫，以鮮豔的紅色為背景，查理三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。不過，因為畫作呈現「一片紅」，不少網友表示不適應，「看起來他正沐浴在血中」、「實在不吉利，看起來像下血獄了」。

路透報導，53歲的伊歐（Jonathan Yeo）也曾為查理三世已故的父親菲立普親王 畫過肖像畫。他在聲明中說，就像查理三世肩膀上盤旋的蝴蝶一樣，象徵王室角色在公眾生活中的蛻變，「我的目標也是參考王室肖像畫的傳統，但透過手法展現君主制來到21世紀，最重要的是表達深刻人性。」

白金漢宮表示，這幅肖像畫是2020年委託創作的，旨在慶祝當時還是威爾斯親王的查理在2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50周年。

伊歐過去曾為英國自然歷史學家艾坦勃勞（David Attenborough）、奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）和前英國首相布萊爾（Tony Blair）作畫。

但有其他的畫家聲稱，這幅作品對主題和藝術家都是一種傷害。「我是一名肖像藝術家。這看起來像是一幅未完成的肖像，就這樣獻給國王陛下，是不尊重的。」

據中時新聞網報導，儘管肖像畫遭到了大多數負評，但也有少數堅定的王室追隨者表示支持。一位人士聲稱：「這幅畫絕對壯觀，代表了驚豔和強大，我喜歡這件畫作。」

白金漢宮表示，這幅油畫尺寸約高8.5英尺、寬6.5英尺，預定8月底起在倫敦的德雷普大廳（Drapers' Hall）展出。