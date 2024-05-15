英王查理三世登基後 首幅肖像畫亮相

英國國王查理三世（右）今天公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。由藝術家伊歐（左）創作的這幅畫，以鮮豔的紅色為背景，查理三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。美聯社

英國國王查理三世 今天公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。由藝術家伊歐創作的這幅畫，以鮮豔的紅色為背景，查理三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。

路透報導，53歲的伊歐（Jonathan Yeo）也曾為查理三世（King Charles III）已故的父親菲立普親王 （Prince Philip）畫過肖像畫。他在聲明中說，就像查理三世肩膀上盤旋的蝴蝶一樣，象徵王室角色在公眾生活中的蛻變

他也說：「我的目標也是參考王室肖像畫的傳統，但透過手法展現君主制來到21世紀，最重要的是表達深刻人性。」

白金漢宮表示，這幅肖像畫是2020年委託創作的，旨在慶祝當時還是威爾斯親王的查理在2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50周年。

伊歐過去曾為英國自然歷史學家艾坦勃勞（David Attenborough）、奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）和前英國首相布萊爾（Tony Blair）作畫。

白金漢宮表示，這幅油畫尺寸約高8.5英尺、寬6.5英尺，預定8月底起在倫敦的德雷普大廳（Drapers' Hall）展出。