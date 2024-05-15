我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

威廉繼承英王軍銜傳哈利難過落淚 查理自曝治癌「失去味覺」

編譯中心／綜合14日電
英王查理三世（左）將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」，移交給兒子威廉（右）。（路透）
英王查理三世（左）將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」，移交給兒子威廉（右）。（路透）

英國國王查理三世今年2月宣布罹癌並經治療後，於13日出席公開活動，和一名同樣罹癌的老兵談及病況時，首度透露因癌症療程失去味覺；威廉王子在同一天繼承查理重要軍銜「英國陸軍航空團榮譽司令」（Colonel-in-Chief of The Army Air Corps），並親自駕使阿帕契直升機。傳聞哈利王子獲悉後，失落落淚。

據中時新聞網引述英媒報導，2024年2月宣布罹癌的查理三世，在歷經一段時間的治療和修養，4月底重返公職，日前恢復公開活動。13日與威廉王子一同到英格蘭南部的陸軍飛行博物館出席活動，參觀博物館時，和英國陸軍老兵馬普勒貝克（Aaron Mapplebeck）交談中，馬普勒貝克表示，他去年因睪丸癌接受化療，導致失去味覺，查理也透露自己失去味覺的狀況。

白金漢宮尚未證實查理治療細節，王室官員截至目前僅表示，他正在接受一種未公開的癌症治療。

報導指出，在同一日，查理於漢普郡陸軍航空中心舉行儀式，正式將極負聲望的「英國陸軍航空團榮譽司令」軍銜，移交給威廉王子。擁有此軍銜長達32年的查理三世表示，威廉王子曾是英國皇家空軍的直升機搜救飛行員。他說，他帶著悲傷進行交接，但陸軍航空隊將在他兒子的領導下不斷壯大，「我無法形容能夠和你們在一起，讓我感到多麼自豪。」

威廉王子同時也首次以榮譽司令身分，駕駛阿帕契直升機出航，完成首次任務，威廉王子曾是英國皇家空軍的直升機搜救飛行員。

另外，已出走王室的哈利王子，過去也曾在陸軍航空團服役，並兩度前往阿富汗。哈利王子近期回英國參加活動，但父親因「行程太滿」無法與他會面。據鏡報爆料，哈利王子獲知英王要將他過去渴望得到的軍銜移交給他哥哥威廉王子時，竟大受打擊甚至流下了眼淚。

英王查理親曝癌症療程副作用！ 與老兵坦言「失去味覺」

威廉（右）接下「陸軍航空團榮譽司令」頭銜後，實際駕駛阿帕契直升機。（路透）
威廉（右）接下「陸軍航空團榮譽司令」頭銜後，實際駕駛阿帕契直升機。（路透）

哈利 查理三世 癌症

上一則

伊朗名導遭判囚8年與鞭刑 坎城影展前夕流亡歐洲

下一則

縱火燒車搶加薩物資 美斥以色列屯墾區居民暴行

延伸閱讀

英王查理親曝癌症療程副作用 與老兵坦言「失去味覺」

英王查理親曝癌症療程副作用 與老兵坦言「失去味覺」
都希望對方先道歉…哈利與父兄和好 難上加難

都希望對方先道歉…哈利與父兄和好 難上加難
哈利、梅根與英皇室和好無望？關係仍非常疏離

哈利、梅根與英皇室和好無望？關係仍非常疏離
哈利返英未見父兄 雙方「1前提」下才會和解 專家看衰可能性

哈利返英未見父兄 雙方「1前提」下才會和解 專家看衰可能性

熱門新聞

2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44
一位網友在拉麵店點了大碗沾麵，不料店家卻一次給他多達2公斤份量的麵。圖擷自X平台

點大碗沾麵竟端來2公斤…他吃到快撐死 店員認錯：是別人的麵

2024-05-07 15:28
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益