威廉繼承英王軍銜傳哈利難過落淚 查理自曝治癌「失去味覺」

英王查理三世（左）將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」，移交給兒子威廉（右）。（路透）

英國國王查理三世 今年2月宣布罹癌並經治療後，於13日出席公開活動，和一名同樣罹癌的老兵談及病況時，首度透露因癌症 療程失去味覺；威廉王子在同一天繼承查理重要軍銜「英國陸軍航空團榮譽司令」（Colonel-in-Chief of The Army Air Corps），並親自駕使阿帕契直升機。傳聞哈利 王子獲悉後，失落落淚。

據中時新聞網引述英媒報導，2024年2月宣布罹癌的查理三世，在歷經一段時間的治療和修養，4月底重返公職，日前恢復公開活動。13日與威廉王子一同到英格蘭南部的陸軍飛行博物館出席活動，參觀博物館時，和英國陸軍老兵馬普勒貝克（Aaron Mapplebeck）交談中，馬普勒貝克表示，他去年因睪丸癌接受化療，導致失去味覺，查理也透露自己失去味覺的狀況。

白金漢宮尚未證實查理治療細節，王室官員截至目前僅表示，他正在接受一種未公開的癌症治療。

報導指出，在同一日，查理於漢普郡陸軍航空中心舉行儀式，正式將極負聲望的「英國陸軍航空團榮譽司令」軍銜，移交給威廉王子。擁有此軍銜長達32年的查理三世表示，威廉王子曾是英國皇家空軍的直升機搜救飛行員。他說，他帶著悲傷進行交接，但陸軍航空隊將在他兒子的領導下不斷壯大，「我無法形容能夠和你們在一起，讓我感到多麼自豪。」

威廉王子同時也首次以榮譽司令身分，駕駛阿帕契直升機出航，完成首次任務，威廉王子曾是英國皇家空軍的直升機搜救飛行員。

另外，已出走王室的哈利王子，過去也曾在陸軍航空團服役，並兩度前往阿富汗。哈利王子近期回英國參加活動，但父親因「行程太滿」無法與他會面。據鏡報爆料，哈利王子獲知英王要將他過去渴望得到的軍銜移交給他哥哥威廉王子時，竟大受打擊甚至流下了眼淚。

英王查理親曝癌症療程副作用！ 與老兵坦言「失去味覺」