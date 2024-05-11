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哈利返英未見父兄 雙方「1前提」下才會和解 專家看衰可能性

編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）。（歐新社）
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）。（歐新社）

英國哈利王子近期匆匆返英參加活動，但父王查理三世與兄長威廉王子都沒見他。每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）透露，查理三世最不諒解哈利在他的回憶錄「備胎」（Spare）中爆料，將繼母卡蜜拉描述成一位為了重建自身形象，踩著哈利與他人屍體向上爬的「壞人」。他認為在哈利為這種傷害道歉前，父子會面都難以實現。英國太陽報報導，王室專家不看好哈利和梅根夫婦會認錯和道歉，大膽直言他們永遠不會這麼做。

王室專家聲稱，哈利和梅根夫婦對英國王室的「抨擊」和投擲「如手榴彈一般的謾罵」會產生影響，但他們永遠不會為此道歉。太陽報王室記者威金森（Matt Wilkinson）表示：「能理解國王陛下為何對哈利感到非常憤怒，對於王室抨擊所產生的影響一直是可怕的。」

太陽報指出，還是有空間可以改變，但要有人採取行動。太陽報王室編輯說：「有個空間相當大但是至今無人涉足的中間立場，那就是一個道歉。哈利和梅根從未以任何形式承認任何錯誤—他們從來沒有真的說過，『喔，我在這方面犯了個錯，我們該這麼做，我們感到抱歉』。要有人介入這個中間立場，必須是哈利和梅根，而非國王陛下。」

然而，據伊登了解，哈利和梅根夫婦私底下依然堅持他們才應該獲得道歉。

哈利 梅根 查理三世

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