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凱特證實罹癌50天後 威廉報平安：她狀況良好

編譯中心／綜合10日電
英國威廉王子10日訪問康沃爾郡錫利群島聖瑪麗港，與當地學童互動。（路透）
英國威廉王子10日訪問康沃爾郡錫利群島聖瑪麗港，與當地學童互動。（路透）

英國王儲威廉王子自成為康沃爾公爵以來，首次到訪英國西南部的錫利群島（Isles of Scilly），並在走訪當地聖瑪莉社區醫院（St Mary's Community Hospital）時更新了夫人凱特的健康狀況。他說，凱特自罹癌以來「狀況良好」。

綜合英國媒體報導，凱特王妃（Kate Middleton）今年3月22日她發布影片親口證實罹患癌症並已展開預防性質化療。自凱特親口證實罹癌50天後，威廉首度談起她近況，引發外界更關注王妃的健康。

此外，康沃爾公爵的頭銜傳統上由英國王儲持有，威廉王子也因此能從康沃爾公國領地獲得收入，去年他領到約600萬英鎊（約751.4萬美元）。錫利群島近三分之一的住宅大樓由康沃爾公國所有。

威廉到訪聖瑪麗社區醫院（St. Mary's Community Hospital）聽取簡報，了解在他的領地附近名下土地即將興建一座新的醫療與社會照護設施。威廉表示，他想知道島上的需求，希望能為地方做更多事。

威廉在錫利群島的參訪行程為期兩天，除了參訪醫院，他也會見港口營運商與當地商家。他在聖瑪麗社區醫院被問及凱特近況時說：「她很好。謝謝。」

威廉王子還收到護理長琳達．麥克海爾（Lynda McHale）的孫女寫的信，祝福國王查理三世和凱特王妃都能順利從癌症康復。

聖瑪麗社區醫院管理部門負責人史密斯（Tracy Smith）負責迎接威廉王子，她說，當時她向王子問候王妃與孩子們安好，她也表達希望威廉一家人能到訪錫利群島度過愉快的夏天，「他（威廉王子）說，他非常希望這能實現」。威廉夫婦以前偶爾會趁著假期帶著子女到訪群島的崔斯科島（Tresco），這也是威廉童年經歷的傳統度假行程。

威廉說，三個孩子喬治、夏綠蒂、路易都對他到訪康沃爾的行程「非常忌妒」，他計畫今年找個時間帶孩子們到訪康沃爾郡，當天抵達聖瑪麗港之前，他還抽空晨泳。威廉稱讚當地「天氣很好」，然後散步到碼頭附近一家咖啡館。他問了店員「今天早上什麼賣得最好？」，店員說，銷路最好的是康沃爾鹹味餡餅。威廉於是買了五份餡餅，每份售價5.5英鎊，打算當作紀念品帶回家與妻小分享。

英國王儲威廉王子10日造訪康沃爾郡錫利群島的聖瑪麗港，在咖啡館買康沃爾著名的傳統...
英國王儲威廉王子10日造訪康沃爾郡錫利群島的聖瑪麗港，在咖啡館買康沃爾著名的傳統美食鹹味餡餅。（路透）

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