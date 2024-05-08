哈利返英 查理行程滿檔 父子恐難會面

英國哈利王子（左二）7日飛返英國，以創始贊助人身分，參加不屈不撓運動會基金會舉辦的討論會。（取材自X / Invictus Games Foundation）

英國媒體7日報導，因為查理三世 國王「行程滿檔」，哈利 王子回英國期間不會拜見自己的父親。發言人向媒體表示，哈利「希望很快」見到查理三世。

每日郵報報導，哈利王子準備參加8日在倫敦舉行的傷殘退伍軍人活動「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十周年紀念儀式，7日從美國加州獨自飛抵英國，下午走訪軍械庫大樓（Armoury House），出席「不屈不撓運動會」的討論會。

報導指出，哈利曾希望此行期間拜會疏遠的父親；此前，在查理三世確診癌症 後，哈利曾在2月火速返英探病。不過，哈利的發言人7日表示，對於哈利王子本周在英國期間是否將會晤父王，外界有許多詢問猜測，「令人遺憾的是，由於國王陛下行程滿檔」，兩人不可能見面。

發言人表示，哈利當然知道父親的日程表與其他各種優先事項，希望很快見到他。

天空新聞台也報導，據他們了解，哈利在赴英訪問期間不會見到查理三世。

報導同時指出，哈利預計不會見到9日跟10日人不在倫敦的哥哥威廉，也不會見到繼續癌症療程的嫂嫂凱特。哈利預期將在本周稍晚跟妻子梅根一起訪問奈及利亞，而梅根準備自行從美國飛過去。