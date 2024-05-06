我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市多間猶太教堂收大量炸彈威脅 警方確定為假警報

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

哈利返英參加活動會不會見兄嫂？專家：只有一個條件下才會

編譯羅方妤／即時報導
英國王儲威廉王子夫婦和哈利王子（左一）。（路透）
英國王儲威廉王子夫婦和哈利王子（左一）。（路透）

英國鏡報（The Mirror）報導，哈利王子本周將返英參加「永不屈服運動會」10周年紀念活動，外界紛紛猜測他是否會與兄長威廉王子和嫂嫂凱特見面。然而，專家表示，威廉「極不可能」在此時與哈利會面，而凱特也只有在一個狀況下可能抽出時間和哈利會面，那就是接到來自更高層級的指示時，「但英國國王查理三世是個善解人意的人，不太可能會對兒媳做出這種要求。見面的時機必須恰當，但現在並非恰當的時機」。

這是自凱特宣布罹癌後，哈利首次返回英國。哈利王子夫婦在凱特宣布罹癌後，迅速發表聲明支持嫂嫂，並祝她「早日康復」。

凱特和哈利長久以來是非常親近的朋友，哈利也在去年出版的爆料回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）也給予凱特很高的評價，稱「她是他從未擁有卻一直想要的姊妹」。然而，近年來，哈利夫婦與英國王室關係破裂，哈利夫婦直言不諱地表達對威廉夫婦及其工作人員的不滿。

不過，凱特近期面臨嚴重健康挑戰帶來新的觀點，人們日益猜測兩對夫婦是否有可能和解。

英國「君王」（Majesty）雜誌專門記錄英國王室。該雜誌總編輯英格麗．席維德（Ingrid Seward）解釋了她的看法。她認為，威廉在這充滿壓力的時期，「極不可能」會想見到弟弟哈利。

席維德表示：「威廉王子要做的事已經夠多了，不需要再有壓力。但他可能會意識到，在凱特被診斷罹癌後，哈利會想見她，畢竟他們曾經關係很密切。但仍要觀察凱特是否願意且能夠和哈利見面。她有沒有力氣試圖開始彌合威廉和哈利兩兄弟間的裂痕，還是她寧可待在幕後？」

席維德補充，如果和哈利會面的要求來自查理三世，凱特可能會同意和哈利會面。她說：「如果國王陛下要求，凱特就會這麼做，但陛下是善解人意的人，不太可能會對自己喜愛的兒媳提出這類要求。時機必須恰當，但現在並非恰當時機。」

哈利 凱特 查理三世

上一則

嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練

延伸閱讀

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？
英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點
梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利

梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利
不被信賴、資訊封鎖 哈利與梅根不清楚英王病況

不被信賴、資訊封鎖 哈利與梅根不清楚英王病況

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車