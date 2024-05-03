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凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

編譯徐榆涵／即時報導
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

英國凱特王妃3月拋出震撼彈宣布罹癌消息，震驚外界，但未說明罹患何種癌症等細節。對此，擔任凱特與威廉王子的密友、3名子女的造型師阿瑞塔（Amaia Arrieta）近日透露，威廉凱特正經歷「地獄般的折磨」。

紐約郵報報導，阿瑞塔從凱特與威廉的長子喬治還是嬰兒時，就擔任喬治的造型師，後來也持續為夏綠蒂公主、路易王子打理造型。她向電訊報表示，「我感到很心碎，我認為他們正經歷地獄般的折磨，我希望他們能返回正常生活。這是非常私人的事情。」

阿瑞塔未透露有關凱特夫婦任何重要資訊，儘管目前尚不清楚是什麼讓她如此憂心，但此番言論可能表明凱特患病的嚴重性。

她表示，「能為王室成員著裝讓我感到非常自豪，我真的很在乎他們的形象。」她與小公主、小王子們的保姆密切合作，「通常時間很緊迫，我們會為他們做任何事情...最終孩子們看起來總是很棒」。

身為兒童服裝設計師的阿瑞塔，擁有同名品牌，路易王子上周發布6歲生日照，身上就是穿著她設計的衣服。

報導指出，凱特夫婦以較含蓄的方式向最年幼的路易解釋她的病情，但是對於年紀較大的喬治與夏綠蒂，則進行一場較為「困難」的對話。

凱特 癌症

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