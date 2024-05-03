夏綠蒂9歲生日 凱特妃親拍美照 網友：看起來跟爸爸一樣

英國夏綠蒂公主歡慶9歲生日，凱特王妃「再操刀」為愛女拍甜美新照，吸引許多粉絲朝聖。（取材自Ｘ平台）

英國王室的夏綠蒂公主2日歡慶9歲生日，代表威廉王子與凱特 王妃的肯辛頓宮在社群平台X上發文，並貼出生日照、獻上祝福，同時註明是凱特所拍攝，這也是繼上月24日、路易王子6歲生日後，再度由凱特拍攝孩子的生日照。

綜合媒體報導，照片中可以見到夏綠蒂公主身穿藍色上衣、紅色罩衫與單寧短裙，她面露微笑地站在花叢旁邊，充滿活力的模樣讓生日照別具意義。

肯辛頓宮這則貼文還被白金漢宮的官方帳號轉發，且在發布不到1小時內就收到超過1.2萬次按讚。

這則貼文下方也湧入大量網友獻上祝福，有人表示「願世上所有的好運都發生在你身上」、「內外都散發著優雅氣息的公主，生日快樂」，也有人表示「她看起來跟爸爸幾乎一模一樣」、「這張照片拍得真好。」

此外，威廉與凱特上月29日迎迎來結婚13周年紀念日，他隔天參加公開活動時有民眾詢問正與癌症 奮鬥的凱特以及其他家人的近況，威廉王子誠懇地回答道「一切都很好」並致謝，後續更表現出親民且和善的態度。

威廉4月30日前往英國紐卡索參加公開活動，過程中有不少民眾上前與其交談，其中有名身披國旗的婦人問道「您介意我問一下，您的妻子和孩子們還好嗎」，威廉親切地笑著回應「他們都很好，謝謝」。

隨後這名婦人繼續問道「特別是凱特王妃，她還好嗎？」，威廉則再次回應稱「一切都很好，謝謝你」，接著還對婦人說「我喜歡你的包包」。

此外，威廉還在活動中與1名年僅3歲的男童互動，對方興奮地表示「今天是我的生日」，只見威廉蹲下身、驚訝地回應「原來如此！」，並問道「你有辦生日派對嗎？」，這時男童表示「有辦派對但沒有生日蛋糕」，威廉在離開前告訴男童「那下次你得好好提問，這樣你就會得到1個大蛋糕，這很重要」，整段對話逗得附近的民眾哈哈大笑。