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夏綠蒂9歲生日 凱特妃親拍美照 網友：看起來跟爸爸一樣

編譯中心／綜合2日電
英國夏綠蒂公主歡慶9歲生日，凱特王妃「再操刀」為愛女拍甜美新照，吸引許多粉絲朝聖。（取材自Ｘ平台）
英國夏綠蒂公主歡慶9歲生日，凱特王妃「再操刀」為愛女拍甜美新照，吸引許多粉絲朝聖。（取材自Ｘ平台）

英國王室的夏綠蒂公主2日歡慶9歲生日，代表威廉王子與凱特王妃的肯辛頓宮在社群平台X上發文，並貼出生日照、獻上祝福，同時註明是凱特所拍攝，這也是繼上月24日、路易王子6歲生日後，再度由凱特拍攝孩子的生日照。

綜合媒體報導，照片中可以見到夏綠蒂公主身穿藍色上衣、紅色罩衫與單寧短裙，她面露微笑地站在花叢旁邊，充滿活力的模樣讓生日照別具意義。

肯辛頓宮這則貼文還被白金漢宮的官方帳號轉發，且在發布不到1小時內就收到超過1.2萬次按讚。

這則貼文下方也湧入大量網友獻上祝福，有人表示「願世上所有的好運都發生在你身上」、「內外都散發著優雅氣息的公主，生日快樂」，也有人表示「她看起來跟爸爸幾乎一模一樣」、「這張照片拍得真好。」

此外，威廉與凱特上月29日迎迎來結婚13周年紀念日，他隔天參加公開活動時有民眾詢問正與癌症奮鬥的凱特以及其他家人的近況，威廉王子誠懇地回答道「一切都很好」並致謝，後續更表現出親民且和善的態度。

威廉4月30日前往英國紐卡索參加公開活動，過程中有不少民眾上前與其交談，其中有名身披國旗的婦人問道「您介意我問一下，您的妻子和孩子們還好嗎」，威廉親切地笑著回應「他們都很好，謝謝」。

隨後這名婦人繼續問道「特別是凱特王妃，她還好嗎？」，威廉則再次回應稱「一切都很好，謝謝你」，接著還對婦人說「我喜歡你的包包」。

此外，威廉還在活動中與1名年僅3歲的男童互動，對方興奮地表示「今天是我的生日」，只見威廉蹲下身、驚訝地回應「原來如此！」，並問道「你有辦生日派對嗎？」，這時男童表示「有辦派對但沒有生日蛋糕」，威廉在離開前告訴男童「那下次你得好好提問，這樣你就會得到1個大蛋糕，這很重要」，整段對話逗得附近的民眾哈哈大笑。

凱特 癌症

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