英王罹癌後首露臉恢復公務 凱特仍神隱 花邊婚曬13年前私藏照

英國威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。（取自X）

宣布罹癌的英國國王查理三世 30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面；75歲的查理三世在2月確診癌症後，隨即暫停履行公職，並接受治療和休養。威廉王子和凱特 王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦曬私藏照慶祝「花邊婚」。

白金漢宮日前宣布，醫生對國王的治療效果感到滿意，因此批准他恢復公開活動，6月下旬還將偕王后卡蜜拉接待進行國事訪問的日皇德仁夫婦。

此外，脫離英國王室的哈利 王子（Prince Harry）將於下周返回英國，以參加在5月8日舉行的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年紀念活動，能否與父親查理三世相聚引發外界關注，外傳屆時查理三世行程緊湊，父子兩人恐怕沒有太多時間共享天倫。

「不屈不撓運動會」是由哈利王子創立、為傷病退伍軍人而設的國際體育賽事，該賽事首屆在2014年於英國倫敦舉行。

電訊報報導，由於查理三世行程滿檔，因此任何會面都可能很「簡短」，但儘管很忙碌，他仍會盡量抽出時間與哈利會面。同日查理三世將與首相舉行每周一次的例行會議，並可能參加本季首次白金漢宮花園派對。

哈利王子上一次在英國露面為今年2月初，當時查理三世被診斷出罹患癌症，哈利火速返英探望父親，兩人單獨談話僅45分鐘，沒有跟哥哥威廉王子見到面，其妻子梅根（Meghan）及兩名子女也未陪同，目前尚不清楚他們此次是否會一同返英出席活動。

另據澳洲新日報（The New Daily）報導，威廉和凱特29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦按照往年傳統分享照片，今年兩人特別拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝「花邊婚」。

2011年4月29日，威廉王子與凱特王妃在西敏寺舉行世紀大婚，肯辛頓宮官方29日在社群分享一張當年的黑白婚照，寫下「13年前的今天！」

照片由王室御用攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）操刀，是威廉夫婦的私家珍藏，此前從未曝光。

照片中，凱特身穿英國設計師柏頓（Sarah Burton）設計的亞力山大麥昆（Alexander McQueen）婚紗，頭戴已故伊麗莎白二世的卡地亞光環皇冠（Cartier Halo Tiara），手捧女王生前最愛的鈴蘭花花束；威廉則穿著皇家藍色騎兵團制服。