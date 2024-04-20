網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

英國皇室兩位媳婦：威廉王子的妻子凱特 、哈利 王子的太座梅根 ，似乎一直都被塑造成明爭暗鬥，從穿著、外表、公眾眼前的表現、受歡迎程度等等，都必須被拿來比較，而且非要分出個高下，就像她們兩個只能是對手，不能夠不存在競爭的關係。梅根其實早在3年前的歐普拉專訪中就講過：「關於對立這種事情，我已經想過很多了，如果你們愛我，也不一定就要討厭她，如果你們愛她，也不一定有必要討厭我。」近日有網友將這畫面剪輯成TikTok短片，還寫上「凱特與梅根—不要再有酸民沒理由的硬要製造她們對立」，在網上開始廣為流傳，也有不少留言回應支持這個想法。

過去其實也不一定都是酸民硬要把凱特與梅根做比較，英國一堆媒體就很愛把她們塑造成強烈對立的對手，常常貶梅根捧凱特，激得梅根支持者也批評凱特，讓她們之間更難和睦。早就有聲音直呼「為什麼總是要讓女人互比高低，就不能大家都一起很好？」可是以媒體經營的立場，有衝突才有話題，才有吸引人的噱頭。凱特和梅根都是備受矚目的皇室媳婦，不拿她們來比，還能拿誰來比較？