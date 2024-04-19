哈利選「這天起」常居美國 王室專家：意在傳達他很受傷

英媒報導，哈利王子將主要居住地改成美國，日期選在2023年6月29日。(路透)

英媒報導，哈利 王子將主要居住地改成美國，日期選在2023年6月29日，因為那正是他與梅根 搬離溫莎堡住所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）的日子。王室專家指出，英王查理三世當時要求哈利與梅根遷出去，讓哈利「很受傷」。

根據英國公司註冊處紀錄，哈利將「經常居住地」從英國改為美國，變更日期為2023年6月29日。英國每日郵報報導，哈利與梅根2020年便遷居美國加州 ，但是一直將浮若閣摩爾別墅當成在英國的根據地；那是英女王伊麗莎白二世生前送給哈利的結婚禮物。

王室專家表示，查理的「驅逐令」讓哈利感到很受傷。而哈利選擇搬離那裡的日期作為常居美國的起始日，似乎意在傳達這樣的感受。

哈利與梅根2020年便遷居美國加州，但是一直將浮若閣摩爾別墅當成在英國的根據地；那是英女王伊麗莎白二世生前送給哈利的結婚禮物。(路透)

王室作家丹皮爾（Phil Dampier）告訴太陽報：「查理與威廉知道這是必須的，藉此強調哈利和梅根已脫離王室，但他（哈利）可能仍認為自己可以在這保留一個基地。現在他已表明接受在美國的生活。」

今年初，哈利曾透露他「考慮」成為美國公民，這代表他可能必須放棄王室頭銜。如今哈利將主要居住地改成美國，也衍生出另一個嚴肅問題：他能否繼續擔任王室國務顧問（Counsellor of State）。該職務可以在君主出國或身體不適時作為代理人，但是根據法律規定，國務顧問必須擁有英國居住地。

直到2022年，擁有該頭銜的包括卡蜜拉王妃、威廉王子、哈利王子、安德魯王子與他的長女碧翠絲公主。英王查理去年有機會透過國務顧問法案將哈利與安德魯除名，但據報他為了家庭和諧決定不這麼做。